Blatte in casa: come allontanarle naturalmente

Le blatte in casa sono una presenza molto comune, soprattutto quando le temperature iniziano ad alzarsi e, in modo particolare, durante l’estate. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come individuare le blatte in casa nostra e come allontanarle con soluzioni naturali.

Blatte in casa

Le blatte in casa sono un problema molto comune in ogni parte del mondo, Italia compresa. Non solo questi insetti sono antiestetici, ma anche potenzialmente pericolosi, antigienici e notoriamente difficili da schiacciare sotto il tacco della scarpa. Inoltre, sono onnivori e questo vuol dire che possono mangiare veramente di tutto, dagli altri insetti ai rifiuti. In genere, l’estate è la stagione delle blatte, ma esistono talmente tante specie di questi insetti che non è da escludere che alcune possano farsi vedere anche durante i mesi più freddi dell’anno, con temperature bassissime.

Le blatte hanno un corpo ovale e leggermente appiattito e, anche se sono di specie diverse, esteticamente tutte le blatte si assomigliano. Indipendentemente dal tipo di specie con cui si è alle prese, tuttavia, le blatte sono insetti che vanno allontanati da casa a tutti i costi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice e naturale.

Blatte in casa: consigli

La presenza di una sola blatta in casa non è un problema, dato che il singolo insetto può essere allontanato facilmente. Tuttavia, quando siamo di fronte ad una vera e propria infestazione è fondamentale agire tempestivamente perché, sebbene i danni che le blatte arrecano alla casa sono minimi, quelli potenziali che arrecano alle persone, invece, possono dare vita a vere e proprie emergenze sanitarie. Questi insetti, infatti, si rivelano vettori di numerose malattie, a causa dei germi e i batteri che possono annidarsi sulle loro zampe ed essere disseminati qua e là sui diversi punti della casa.

Accorgersi della presenza delle blatte in casa non è difficile, dati i segnali che lasciano, tuttavia, allontanarle può essere un po’ più complicato e, di solito, i cosiddetti rimedi casalinghi possono peggiorare il problema. Ecco perché è fondamentale fare affidamento su soluzioni alternative, ma sicuramente più efficaci, anche nel lungo periodo.

Blatte in casa: miglior rimedio naturale

Ecopest è la prima soluzione naturale grazie alla quale allontanare e tenere lontane la blatte dalle nostre case. Si tratta di un dispositivo tecnologico, che non utilizza nessuna sostanza chimica, ma degli ultrasuoni di bassa frequenza, che disturbano la quiete delle blatte e di ogni altro insetto presente in casa. Una volta che il dispositivo entra in funzione, le blatte non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi da casa di loro spontanea volontà.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Adatto sia ad un uso interno e sia ad un uso esterno, si consiglia di tenere Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica potrà essere ricaricata tramite la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

