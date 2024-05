Cimici dei letti: come prevenire la loro invasione

Le cimici dei letti sono, molto probabilmente, alcuni tra i pochi insetti che gli uomini disprezzano e temono di più. Quasi invisibili e insidiosi, spesso ci si accorge della loro presenza in casa quando è, ormai, troppo tardi. Con l’arrivo della stagione più bella e calda dell’anno, è necessario imparare a difendersi da questi insetti, adottando delle soluzioni naturali.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti non sono insetti tipici di alcune stagioni piuttosto che di altre, ma è vero che si tratta di insetti particolarmente attivi tra la primavera e l’estate, le stagioni dalle giornate lunghe e calde e dai periodi di festa, vacanze e divertimento allo stato puro, quando si viaggia di più e si corre il rischio di portare a casa, al proprio rientro, proprio le cimici dei letti.

Esistono specie diverse di cimici dei letti, alcune sono specie tipiche di alcune regioni o aree del mondo, ma, nel complesso, si tratta di specie che, per quanto diverse, si nutrono di sangue umano e animale. Spesso e volentieri, ci si accorge della loro presenza in casa quando è, ormai, troppo tardi e siamo stati morsi durante la notte.

Riconoscere un’invasione di cimici dei letti in casa non è semplice e il loro morso, molto spesso, può essere confuso con quello di altri insetti, anche più innocui. Per questo motivo, è importante iniziare già da adesso ad imparare come difendersi dalle cimici dei letti, ricorrendo, preferibilmente, a delle soluzioni naturali.

Cimici dei letti: cause

Le cimici dei letti sono parassiti praticamente invisibili ed, infatti, ci si accorge della loro presenza quando è, ormai, troppo tardi e siamo stati morsi nel sonno durante la notte. Non c’è una zona del pianeta che sia completamente priva di cimici dei letti perché questi insetti viaggiano insieme a noi e arrivano, praticamente, ovunque. Una temperatura eccessivamente alta o eccessivamente bassa, tuttavia, potrebbe ucciderle ed ecco perché le cimici dei letti amano stare nascoste, in ambienti chiusi e tra noi umani, dato che le cimici dei letti si nutrono, esclusivamente, di sangue umano o animale.

Se in casa siete alle prese con un’infestazione dei cimici dei letti, quasi certamente, questi insetti saranno stati portati da voi, di ritorno da uno dei vostri viaggi. Le cimici dei letti, infatti, si trovano negli alberghi, sui treni, gli aerei e, generalmente, in luoghi molto affollati e chiusi, capaci come sono di nascondersi negli zaini, nelle valige, all’interno delle molle dei materassi e in tanti altri posti inimmaginabili per noi.

Cimici dei letti: miglior rimedio naturale

Sebbene si tratti di parassiti molto subdoli e insidiosi (e non sempre innocui per la salute dell’uomo), le cimici dei letti, benché siano difficili da individuare, possono, comunque, essere allontanate facilmente dalle nostre case, facendo affidamento su soluzioni naturali come Ecopest, un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di radiazioni di bassa frequenza, rende gli ambienti delle cimici dei letti talmente rumorosi che questi insetti non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi dalle nostre case di loro spontanea volontà.

Ecopest copre una distanza di 250 mq, ma perché si riveli efficace è necessario che sia lasciato in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

