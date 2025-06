Correre o camminare per dimagrire: cosa è meglio?

In vista anche della stagione estiva e della forma fisica, oltre alla dieta sono diverse le attività fisiche che si possono praticare. L’attività di correre o camminare è sicuramente utile ma bisogna anche capire quale sia maggiormente adatta. Qui proviamo a capire quale scegliere e i benefici che permettono di ottenere rapidamente.

Correre o camminare per dimagrire

Quando si parla di perdita di peso, oltre all’alimentazione, bisogna anche tenere conto dell’attività fisica da praticare. Non si sa mai quale scegliere, ma correre o camminare sono sicuramente ottimali ai fini del dimagrimento. Bisogna capire quale delle due è maggiormente indicata e quanti chili è possibile perdere.

La corsa o la camminata sono attività assolutamente adatte ai fini della perdita dei chili in eccesso anche perché donano una serie di benefici. Un’attività del genere, poi, è svolta in autonomia anche in base ai propri tempi. Sono entrambe attività che hanno dei punti in comune ma non sono intercambiabili, quindi sapere quale praticare è importante.

Che sia correre o camminare non importa quale praticare dal momento che entrambe queste attività permettono di dimagrire e, al tempo stesso, di accelerare il metabolismo bruciando così un maggior numero di calorie e di grassi in eccesso. Ci sono dei pareri contrastanti al riguardo ma saperlo aiuta a capire quale sia l’attività più indicata.

Correre o camminare per dimagrire: strategia

Capire se sia meglio correre o camminare per dimagrire dipende molto dal dispendio energetico in quanto la corsa necessita di uno sforzo maggiore dal momento che coinvolge tutto il corpo e, proprio per questa ragione, si ha un aumento delle calorie bruciate e di cosa è necessario fare. Cominciare con un allenamento, procedendo per gradi, è sicuramente utile per il corpo.

La camminata è un’attività che possono praticare tutti, senza limiti di tempo. Dalle persone anziane a chi ha problemi articolari, è sicuramente un’attività ottimale per ognuno. Per poter perdere peso bisogna camminare velocemente per almeno un’ora circa con una frequenza cardiaca che deve essere tra il 60 e il 70% della frequenza massima.

Soltanto in questo modo è possibile così bruciare il grasso in eccesso e riuscire così a ottenere risultati importanti ai fini della dieta. Quindi tra correre o camminare è bene dire che non ci sono grandi differenze o limiti. Sono entrambe attività considerate ottimali per dimagrire e sostenere la fase di dimagrimento. In caso di dubbi è sempre meglio contattare un esperto del settore.

Sono attività che permettono di bruciare il massimo delle calorie ma molto dipende dall’intensità dell’esercizio. Si potrebbero alternare la corsa o la camminata. Si può partire con la camminata per poi finire con la corsa durante il ritorno a casa o viceversa.

Correre o camminare per dimagrire: integrare

