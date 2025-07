Il caldo torrido, come quello che si sta verificando in questi giorni, può alterare l’efficacia e la sicurezza di molti famaci. Dunque, è bene sapere come e cosa bisogna fare seguendo il vademecum dell’Aifa.

Caldo e farmaci: cosa bisogna sapere? Ecco il vademecum dell’AIFA

Le alte temperature possono alterare l’efficacia e la sicurezza di molti medicinali, come quelli per l’ansia, l’ipertensione, il Parkinson e gli antibiotici, influenzando il loro meccanismo d’azione.

A mettere in guardia è l’Agenzia Italiana del Farmaco che, con un vademecum sui social e un approfondimento sul suo portale, dà indicazioni utili per chi segue terapie e assume farmaci anche in estate.

Effetti collaterali

Alcuni principi attivi possono compromettere la capacità dell’organismo di regolare la temperatura corporea o aumentare il rischio di disidratazione, causando effetti collaterali anche gravi. “In casi estremi, e solo su consiglio del medico, può essere valutata una rimodulazione della terapia“, dice l’Aifa, elencando i singoli casi.

Uso ed effetti dei singoli farmaci

Gli antistaminici possono ostacolare la sudorazione. Gli antipsicotici e gli antidepressivi, così come gli antiparkinsoniani, possono abbassare la pressione arteriosa. Ansiolitici e miorilassanti possono causare ancora di più spossatezza, provocare vertigini o aggravare problemi respiratori.

Beta-bloccanti e vasodilatatori possono incidere sulla capacità del corpo di dissipare il calore, aumentando il rischio di ipotensione e disidratazione. I diuretici possono contribuire alla perdita eccessiva di liquidi ed elettroliti. Si raccomanda anche le reazioni cutanee da fotosensibilizzazione: antibiotici, antinfiammatori topici e cortisonici possono provocare rash cutanei o eritemi quando combinati con l’esposizione ai raggi Uv.

La conservazione

“Se si assumono questi medicinali bisogna proteggersi con creme solari e abiti leggeri”, ricorda l’Aifa. E’ fondamentale con il caldo la conservazione dei farmaci. Le alte temperature possono, infatti, modificare la stabilità chimico-fisica di molte molecole, rendendo inefficaci o persino pericolose.

In particolare, insulina, ormoni o vaccini devono essere conservati a temperature controllate, spesso tra 2 e 8 °C. In estate, mai lasciare i farmaci in auto o sotto il sole. In viaggio, è consigliato usare borse frigo o contenitori termici. In aereo, i farmaci essenziali devono essere tenuti nel bagaglio a mano, insieme alla prescrizione medica.

Se un farmaco cambia colore, odore o consistenza, è importante non assumerlo. Quando possibile, meglio “preferire compresse o capsule rispetto a soluzioni liquide”, perché più stabili alle alte temperature. Infine, è bene “conservare sempre i farmaci nella loro confezione originale, che offre protezione da luce e umidità, e include tutte le indicazioni utili”.