Colazione anti-gonfiore: cosa mangiare per evitare la pesantezza

La sensazione di gonfiore, dovuta ad alcuni fattori, è assolutamente normale. Per contrastarla, una buona colazione anti-gonfiore con alimenti e cibi che danno leggerezza è l’ideale. Qui alcuni esempi di cibi indicati per saziarsi senza appesantirsi.

Colazione anti-gonfiore

La colazione, come ben si sa, è uno dei pasti maggiormente importanti, se non il principale pasto della giornata. Capita che, a causa di alcuni alimenti, di sentirsi appesantiti e gonfi. La colazione anti-gonfiore aiuta non solo a ridurre questa sensazione ma anche a tenersi in forma con elementi indicati e adatti a tale scopo.

Un pasto della giornata considerato importante, anche secondo il parere degli esperti, dal momento che permette di attivare il metabolismo ma anche affrontare gli impegni del lavoro e della scuola, con la giusta energia e slancio. Il gonfiore può presentarsi sia dopo aver mangiato ma anche appena svegli dal letto.

Un fastidio del genere rischia di provocare disagio e portare ad alcune problematiche che vanno poi a preoccupare anche la concentrazione. La colazione anti-gonfiore è il giusto rimedio per affrontare il periodo in modo leggero e soprattutto sano. Il gonfiore dipende da una serie di fattori come lo stress o anche le cattive abitudini a tavola.

Se si scelgono i giusti alimenti e cibi questa colazione può essere particolarmente varia e variegata. La cosa importante è saper combinare i vari cibi ed elementi in modo da alleggerire questa sensazione che ogni tanto capita di avvertire.

Colazione anti-gonfiore: alimenti

Per una colazione anti-gonfiore è necessario scegliere alimenti che possono essere facilmente digeribili quindi ricchi di proteine e vitamine. Non sono consigliati i cibi eccessivamente zuccherati o raffinati in quanto comportano un accumulo di gas. Gli alimenti adatti permettono di dare gusto e benessere a questo pasto della giornata.

La frutta fresca, soprattutto di stagione. Nel periodo di giugno si consiglia di fare il pieno di frutta quali fragole, ciliegie, albicocche e anche pesche che contengono nutrienti come le fibre, le vitamine ma anche l’acqua. La frutta è fondamentale in quanto idrata l’organismo ma è bene non esagerare con le quantità e le porzioni.

Si può accompagnare la frutta a uno yogurt greco o vegetale che combatte e stimola la flora batterica. Si consiglia di sceglierlo privo di zuccheri ma naturale. Lo yogurt, essendo ricco di probiotici, va a ridurre il gonfiore stimolando e favorendo la digestione. Una buona idea è accompagnarlo a dei semi di chia o di lino.

Una colazione anti-gonfiore deve essere poi ricca di nutrienti e particolarmente digeribile. Un esempio è sicuramente lo yogurt greco insieme a frutta fresca e a dei semi di chia che forniscono le proteine e i grassi buoni necessari evitando così di appesantire ma permette di saziare nel modo giusto e indicato.

Un altro esempio, anche approfittando dei prodotti di stagione, è un porridge di avena con i mirtilli e le mandorle per una colazione che sia ricca, saziante e anche povera in quanto contrasta il problema del gonfiore. Per un pasto mattutino salato si può optare per un toast integrale con avocado e pomodorini.

Una colazione del genere, magari con l’aggiunta di basilico e di un filo di olio extravergine, dona il giusto apporto di nutrienti dal momento che contiene fibre, grassi buoni, vitamine e Sali minerali. Insieme a questi esempi di colazione anti-gonfiore, è consigliabile anche bere, appena svegli al mattino, un bicchiere di acqua tiepida proprio per ottenere ulteriori risultati.

