Cimici verdi in casa: come allontanarle naturalmente

Le cimici verdi sono una presenza comune nelle case di molti italiani. Sebbene siano innocue per la nostra salute, allontanarle resta comunque importante per una questione di igiene e sicurezza della casa e delle persone che la abitano. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice e naturale.

Le cimici verdi sono insetti particolarmente attivi durante la stagione invernale e autunnale, molto comuni in alcune zone d’Italia piuttosto che in altre. Questi insetti si nutrono di linfa vegetale e, di conseguenza, sebbene rappresentino un pericolo da questo punto di vista, non rappresentano un pericolo per la vita e la salute delle persone o degli animali domestici.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le cimici verdi dalle nostre case in modo semplice e naturale, dato che, nonostante queste non rappresentino un pericolo per la nostra vita o la nostra salute, allontanarle resta, comunque, importante per una questione di igiene e sicurezza della casa e delle persone e gli animali domestici che la abitano.

Cimici verdi in casa: come allontanarle

La maggior parte degli insetti entra nelle nostre case per la cattiva pulizia, l’eccessiva umidità o il disordine, ma questo non è il caso delle cimici verdi che, nutrendosi di linfa vegetale, sono attratte dalla vegetazione che si trova nei nostri giardini o in qualche punto della nostra casa. Ad esempio, è sufficiente posizionare al centro del tavolo un bel cesto pieno di frutta perché questo diventi per questi parassiti un invito ad entrare.

Pulire regolarmente la casa, eliminare l’umidità e tenere gli ambienti sempre in ordine, di sicuro, è importante per una questione di igiene e sicurezza personale, ma non necessariamente questa regola vale per le cimici verdi, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura del paragrafo precedente. Quindi, come allontanare le cimici verdi dalle nostre case?

Cimici verdi in casa: migliore soluzione

Quando si scorge in casa una cimice verde è bene non schiacciarla, da un lato, per preservare l’ecosistema, dall’altro, per non diffondere in tutta la casa il cattivo odore che questa emana, come forma di difesa, e che permane nell’aria per un bel po’. Quando si è alle prese con le cimici verdi in casa, l nostro consiglio non è quello di ricorrere ai repellenti di natura chimica che, peraltro, se utilizzati a lungo nel tempo, possono anche essere responsabili di effetti collaterali sulle persone, ma su soluzioni naturali, come Ecopest, che si affidano a radiazioni di bassa frequenza che, disturbando la quiete di questi insetti, li costringono ad abbandonare le nostre case in modo spontaneo.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria sarà scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione. Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq.

Per chi volesse saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.