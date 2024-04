Due ragazzi di 29 anni sono stati salvati appena in tempo dal congelamento, dopo che si erano sdraiati sul bordo dell'autostrada

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 aprile due 29enni, provenienti dalla Svizzera, si sono sdraiati sul bordo dell’autostrada, rischiando di morire di freddo.

Due ragazzi sdraiati sul bordo dell’autostrada

La vicenda è accaduta a Como, sull’autostrada Pedemontana Lombarda. I due giovani sono stati trovati da alcuni addetti alla manutenzione autostradale, che stavano transitando per controllare lo stato della carreggiata. Gli uomini, vedendoli immobili oltre il guardrail, hanno cercato di comunicare con loro ma notando che non rispondevano hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Il rischio ipotermia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale della Sezione di Como e i sanitari del 118 della Croce Azzurra di Como e della Croce Rossa di Lurate Caccivio. Le condizioni dei due giovani sono apparse da subito molto critiche e sono stati quindi trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo.

I dubbi da chiarire

Le forze dell’ordine cercheranno ora di fare luce sull’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni i due ragazzi non avevano un veicolo e potrebbero aver raggiunto il luogo del ritrovamento, denominato “Tangenziale di Como”, a piedi dai campi oppure percorrendo un tratto di autostrada. Non è ancora chiaro il motivo per cui si trovassero lì, sdraiati a terra. Ciò che è certo è che se nessuno li avesse trovati sarebbero quasi probabilmente morti di freddo.