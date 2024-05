Incidente a Taglio di Po: marito e moglie in moto si schiantano contro un'auto

Brutto incidente per una coppia di turisti, verso le 10.30 della mattinata di oggi, giovedì 9 maggio, a Taglio di Po, sulla Romea

L’incidente di questa mattina, 9 maggio, si è verificato sulla Romea poco prima del ponte che collega col territorio di Porto Viro.

L’incidente per marito e moglie a Taglio di Po

L’incidente avvenuto nelle scorse ore dovrà essere ricostruito, nei dettagli, dalle forze dell’ordine, nello specifico i carabinieri sono immediatamente accorsi sul luogo dello scontro.

Dalle prime ricostruzioni, pare che una moto, con a bordo, due turisti, marito e moglie che viaggiavano in compagnia di una seconda coppia, su un altro veicolo a due ruote, abbia violentemente impattato contro una Fiat 500.

I soccorsi nell’incidente che ha coinvolto marito e moglie

Ad avere la peggio, nel violento impatto, la moglie dell’uomo coinvolto nello scontro, che avrebbe riportato, secondo le prime indiscrezioni diffuse, traumi che hanno indotto il personale del Suem 118 a richiedere l’intervento dell’elisoccorso, per garantire un celere trasporto in ospedale di Rovigo, meno preoccupanti le condizioni dell’uomo.

Gravi disagi al traffico sulla Romea dopo l’incidente

Sul luogo la polizia locale che ha effettuato i rilievi e i carabinieri a supporto per gestire la viabilità, inevitabili, infatti, gravi sono stati i disagi per l’intervento dei soccorritori in tutta sicurezza.

Costretti a diverse ore di coda gli automobilisti, ma in questo momento sembrerebbe essere stata ristabilita la viabilità.