Inutili i soccorsi da parte dei sanitari, per il 69enne non c'è stato nulla da fare

Nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 maggio, in via Sacchi a Torino si è verificato un gravissimo incidente: un bus della linea Torino-Pinerolo-Oulx della compagnia Arriva ha investito un uomo di 69 anni che è morto sul colpo. Giunti sul posto, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente a Torino, bus investe un uomo

L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Assietta, dove si trova un attraversamento pedonale regolato da semaforo: il mezzo pubblico era appena partito dal capolinea e viaggiava in direzione corso Sommeiller, nella corsia riservata al trasporto pubblico. Il fatto ha chiaramente provocato problemi anche di traffico, visto che via Sacchi è stata chiusa nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Stati Uniti per consentire i rilievi e la rimozione della salma. Da chiarire la dinamica dell’incidente: gli agenti dovranno capire chi, tra il pedone e il mezzo di trasporto, avesse il verde al momento dell’impatto.

Il 69enne è morto sul colpo, inutili i soccorsi del sanitari

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, il 69enne è morto sul colpo: i sanitari, una volta giunti sul posto, ne hanno constatato la morte.

