Sarah Toscano ha sollevato la coppa della ventitreesima edizione di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. La giovane cantante di Vigevano, che ha conquistato il pubblico con la sua voce e la sua presenza scenica, ha battuto nella finale la ballerina Marisol Castellanos.

Una vittoria inaspettata

Nonostante non fosse tra le favorite iniziali, Sarah è riuscita a emergere tra gli altri concorrenti. Durante l’ultima puntata, ha espresso il suo desiderio di collaborare con i ballerini, ispirandosi a star internazionali come Dua Lipa. “Mi piacerebbe molto lavorare con i ballerini, un po’ come fa Dua Lipa”, ha raccontato Sarah durante l’emozionante serata. Sarah Toscano ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno all’interno della scuola di Amici. Sorprendentemente, prima di partecipare al talent show, non aveva mai preso lezioni di canto.

Il look della finale

Per la finale di Amici, Sarah ha scelto un abito che rispecchia la sua giovane età e la sua personalità. Ha indossato un vestito nero trasparente decorato con applicazioni di stelle del marchio Orha, chiamato “Polvere di Stelle”, è caratterizzato da una rete con maniche lunghe e ricami, e ha un costo di 360 euro.

Un abito già visto

Il brand Orha era stato scelto anche lo scorso anno da Angelina Mango per la finale di Amici. Sebbene Angelina non avesse vinto, ha avuto un notevole successo negli ultimi 12 mesi, partecipando al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest.