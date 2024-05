Non è stata presa sui social l'eliminazione da Amici di Joseph Carta, in arte Holden. Ecco come lo ha salutato Maria De Filippi.

Alla vigilia della finale di Amici 23 Holden era stato dato tra i favoriti alla vittoria, ma così non è stato. Il cantante e figlio d’arte è stato eliminato per secondo, un esito questo che non è stato apprezzato da parte dei moltissimi fan che sui social hanno espresso il loro disappunto. Il risultato del televoto, in un certo senso, ha fatto calare il gelo nello studio e a salvarsi sono stati Sarah Toscano prima e Petit poi.

Amici, Holden eliminato dal talent: scoppia la polemica

Ad ogni modo, Holden non ha lasciato Amici a mani vuote: a lui è andato il premio delle radio, uno dei più importanti, senza contare che un solo voto lo ha separato dal premio della critica, poi andato a Marisol. Il web è comunque insorto tanto che sono stati moltissimi i post dal tono polemico come questo: “Chissà se adesso gli haters avranno capito che la persona che hanno insultato per 8 mesi non era raccomandata. Hai vinto tu Joseph! Questa scuola non ha mai meritato un artista a 360° come te, il futuro della musica è tuo!”.

Il saluto di Maria De Filippi

Va detto che il saluto tra Holden e Maria De Filippi è stato dei più amichevoli. La conduttrice si è rivolta a Holden con un tono affettuoso: “Mi mancherai mi mancherà chiacchierare con te, sei molto bravo, davvero”. Il cantante ha colto invece l’occasione per ringraziare tutti: “sono cresciuto umanamente e professionalmente, è stato un percorso difficile, un viaggio incredibile, ma ho imparato tantissimo”.