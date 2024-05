Il secondo eliminato durante la finale di Amici 23 è stato Holden. Maria De Filippi ha sorpreso il pubblico spendendo delle dolci parole per il cantante.

Il secondo eliminato durante la finale di Amici è stato Holden

Sabato 18 maggio 2024 è andata in onda la finale della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il secondo eliminato della serata finale, dopo Mida, è stato Holden, il figlio di Paolo Carta, produttore e marito di Laura Pausini. Il cantante è stato spesso criticato per il suo atteggiamento all’interno della scuola e per il suo carattere spesso irascibile, come ha dimostrato quando se ne è andato dalla scuola, per poi pentirsi. Holden ha ringraziato tutti per il percorso che ha avuto la possibilità di intraprendere.

Amici 23, le dolci parole di Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Holden: “Mi mancherai”

“Mi mancherai. Mi mancherà chiacchierare con te, sei molto bravo, davvero” ha dichiarato Maria De Filippi, usando delle parole molto dolci nei confronti del cantante.

“Vorrei usare questo momento per ringraziare tutti, sono cresciuto umanamente e professionalmente, è stato un percorso difficile, un viaggio incredibile, ma ho imparato tantissimo” ha risposto Holden, ringraziando la conduttrice e tutti coloro che lo hanno seguito in questi mesi.