La 18enne Sarah Toscano ha vinto Amici 23 arrivando al primo posto davanti a Marisol, che oltre che seconda classificata è di fatto la vincitrice della categoria ballo. Emozionante l’abbraccio a Maria De Filippi e alla sua insegnante Lorella Cuccarini.

Dopo un percorso ricco di paure e preoccupazioni come solo una 18enne alla sua prima esperienza televisiva può avere, Sarah Toscano ha guadagnato una buona fetta di consensi. Entrata a 17 anni nella famosa scuola di Canale 5, è cresciuta e maturata molto in questi mesi.

Non avrebbe mai creduto di arrivare al serale, neanche in finale, figuriamoci di vincere il programma. Sarah si è aggiudicata un montepremi pazzesco di 150mila euro ma ha guadagnato anche notorietà nel panorama musicale italiano. Ha molta strada da fare davanti a sé ma i presupposti ci sono tutti, dalla potenza vocale alla presenza scenica.

Classe 2006, Sarah proviene da Vigevano, in provincia di Pavia. Canta da quando era piccola e questa vittoria per lei è una grande conferma delle sue capacità. Lei è molto testarda e competitiva, tuttavia è incredula in merito a quello che è appena successo.

Le prime parole di Sarah Toscano dopo la vittoria ad Amici

“Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente e adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta”.

Queste sono le prime parole della cantante nel commentare a caldo, la vittoria al talent di Maria De Filippi.

“Cosa penso di me? È un po’ come se il pubblico da casa si fosse un po’ messo nei miei panni. Sono partita dal niente e ho costruito il mio percorso. Penso lo possano fare tutti, io ce l’ho messa tutta e ce la sto facendo”.