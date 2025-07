Una Kiss Cam che può mettere fine a un matrimonio, sta di fatto che il caso Byron-Cabot è ormai finito su tutte le principali pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Vediamo insieme di capire meglio cosa è successo e soprattutto di scoprire come ha reagito la moglie dell’amministratore delegato di Astronomer.

Kiss Cam dei Colplay svela presunto tradimento tra Andy Byron e Kristin Cabot?

Quello che è successo al concerto dei Coldpaly ha ormai fatto il giro del mondo. La Kiss Cam della storica band britannica ha infatti ripreso l’amministratore delegato Andy Byron (sposato), in atteggiamenti intimi con la sua responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, assunta solo qualche mese prima. Nel video i due sono abbracciati, tanto da far pensare a una relazione, un pò come detto dal palco da Chris Martin: “Beh, o hanno una relazione o sono solo molto timidi…” Ma, in tutto questo, come ha reagito la moglie del Ceo di Astronomer?

Coldplay, come ha reagito la moglie di Andy Byron dopo averlo visto con Kristin Cabot?

Il video di Andy Byron abbracciato a Kristin Cabot al concerto dei Coldplay ha, come detto, fatto il giro del web. Ma, come ha reagito la moglie del Ceo di Astronomer? Innanzitutto la donna, che si chiama Megan Kerrigan, ha scelto la via del silenzio, nessuna dichiarazione, nessuna intervista ma, come sappiamo bene, nel mondo social di oggi certi gesti valgono molti di più delle parole. Megan, infatti, ha cancellato dai propri social il cognome del marito. Insomma, sembrerebbe proprio un chiaro messaggio che il matrimonio con Andy Byron sia giunto al capolinea. Ma attenzione, se Megan decidesse di divorziare, ci troveremmo davanti a una delle separazioni più costose della storia, pensate che il Ceo di Astronomer ha un patrimonio che va dai 20 ai 70 milioni di dollari. Staremo a vedere cosa succederà.