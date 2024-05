E' stato reso noto il regolamento per la finale di Amici 23, tutte le anticipazioni prima della finale: in studio anche Angelina Mango

Sta per chiudere la scuola più amata dagli italiani, questa sera, 18 maggio, la finale del Serale di Amici 23, in onda in prima serata su Canale 5: tutte le anticipazioni.

Il regolamento della finale della 23esima edizione di Amici

Poche ore prima della finale il sito Witty Tv ha pubblicato il regolamento ufficiale della finale. Come già successo nelle passate edizioni, i sei finalisti: Holden, Petit, Mida, Sarah, Dustin e Marisol, si sfideranno in diverse manche, ma a differenza delle altre puntate, saranno giudicati e votati solo dal pubblico da casa. La giuria del Serale sarà presente in studio, ma solo per commentare le performance della serata.

Il pubblico potrà votare tramite sms al 4770001 e 4770000, app Mediaset Infinity, app Witty, smart tv e decoder abilitati e anche attraverso il sito ufficiale.

Il possibile vincitore di Amici 23 e gli ospiti nella finale

Petit è il favorito secondo le quotazioni dei bookmaker, ma considerata l’ascesa di Sarah nel Serale potrebbe concludersi con un clamoroso trionfo. Marisol, invece, è la favorita in assoluto per la categoria ballo.

In occasione della finale di Amici 23 tornerà Angelina Mango, seconda classificata dello scorso anno e fresca del suo successo a Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2024.

I premi in palio per il vincitore

Il vincitore assoluto riceverà un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro mentre al vincitore di categoria 50.000 euro in gettoni d’oro.

Il premio della critica, dal valore di 50mila euro in gettoni d’oro, è offerto da Tim ed è decretato da una giuria di testate quotidiane: Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, Qn, Libero, Il Mattino, Il Tempo e Il Secolo XIX, agenzie di stampa: Adnkronos, Ansa, Lapresse e Askanews e siti web: Fanpage.it, Tgcom24.it, Open.online, Billboard.it, Tvblog.it, Ilfattoquotidiano.it, Davidemaggio.it, Tiscali.it, Rockol.it, Vanityfair.it, Allmusicitalia.it e Superguidatv.it.