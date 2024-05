A SuperGuida TV, Veronica Peparini, ha rilasciato alcune dichiarazioni, dove ha parlato di tanti argomenti, dal rapporto con Giulia Stabile al possibile ritorno nella scuola di Amici: ecco cosa potrebbe succedere nella scuola più amata della televisione italiana.

Le parole di Veronica Peparini sul ritorno ad Amici

«Non mi precludo nulla, è una bellissima esperienza. Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani».

La presenza di Veronica Peparini nella trasmissione Mediaset è stata molto lunga, per ben 10 anni ha ricoperto il ruolo di docente e, a tal proposito, rivela di essere rimasta in contatto con molti ragazzi e con alcuni di loro ha anche instaurato una bella amicizia.

Possibili cambiamenti tra gli insegnanti della scuola di Amici

L’ex insegnante potrebbe essere pronta per un clamoroso ritorno, se l’affare dovesse andare in porto, potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli, protagonista, in questa stagione, di molte difficoltà con gli allievi, specialmente con Mida accusato di avere paura di staccarsi dall’autotune e, si possono ricordare le tante discussioni avute in diretta con la Prof Lorella Cuccarini.

Pronti per la finale di Amici 23

Ormai è questione di ore: la finalissima andrà in onda sabato 18 maggio e scopriremo chi tra: Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit, Sarah si aggiudicherà la vittoria di questa edizione 2023.

L’ex insegnante di danza, Veronica Peparini, nell’intervista ha espresso anche un pensiero in merito alla finale: