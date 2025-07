L’Isola dei Famosi ha rappresentato una svolta per Mario Adinolfi: nell’ultima edizione ha perso 26 chili e il suo percorso continua.

Mario Adinolfi ha vissuto un’esperienza decisiva nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha segnato una vera e propria svolta nella sua vita personale. Grazie al reality, è riuscito a perdere peso in modo significativo. Tuttavia, il suo percorso di trasformazione non si è fermato lì: quello che è iniziato in Honduras continua ancora oggi, rivelando nuove sfide e successi.

Mario Adinolfi: una trasformazione fisica da 26 chili all’Isola dei Famosi

Mario Adinolfi ha vissuto una vera e propria metamorfosi fisica durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2025. Entrato nel reality con un peso di 221 chili, ha impressionato tutti con una perdita di 26 chili, raggiungendo i 194,9 chili alla fine del programma. Nonostante il successo nel dimagrimento, Adinolfi ha dovuto affrontare anche delle difficoltà: è stato ricoverato in ospedale al suo rientro a causa dello stress fisico accumulato durante l’avventura.

Il percorso di dimagrimento di Mario Adinolfi dopo l’Isola dei Famosi: la confessione social

“Dopo l’Isola dei Famosi inizia la fase due del dimagrimento. Oggi prima iniezione di un farmaco che mi è stato consigliato sotto stretto controllo medico”.

Mario Adinolfi ha condiviso un video su Instagram in cui ha raccontato il trattamento che sta seguendo per continuare a perdere peso. Si tratta di delle iniezioni addominali con un farmaco a base di Tirzepatide, un metodo che sta provando per la prima volta.

“È un pochino impressionante, c’è ancora un buchino con il sangue ma dicono che questo farmaco nuovo è particolarmente utile per aiutare ancora di più il dimagrimento avviato all’Isola dei Famosi”.

Nonostante le difficoltà, la sua determinazione a perdere peso resta forte, e nelle prossime settimane è probabile che fornisca nuovi aggiornamenti sul suo percorso.