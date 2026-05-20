Yana Lantratova: la nomina che mette sotto osservazione i diritti in Russia

La designazione di Yana Lantratova come nuovo garante dei diritti umani in Russia ha attirato immediatamente attenzione internazionale e critiche da parte di gruppi per i diritti civili. La sua elezione alla carica, avvenuta con 301 voti su 450 deputati nella Duma, mette in luce tensioni tra il discorso ufficiale del Cremlino e le preoccupazioni espresse da organizzazioni estere e attivisti interni.

Chi assumerà ora il ruolo di ombudsman succede a Tatyana Moskalkova, ex alto ufficiale di polizia in carica dal 2016. Il confronto con il passato è inevitabile: mentre Moskalkova era percepita come una figura istituzionale con alcuni contatti esterni, la nomina di Lantratova è letta come la prosecuzione della linea politica dominante, con possibili ripercussioni su scambi umanitari e dialoghi internazionali.

Percorso politico e reti influenti

Lantratova ha mosso i primi passi nella politica russa alla fine degli anni 2000 attraverso la giovanile del partito di maggioranza. Ha lavorato come assistente di Vitaly Milonov, noto per le sue posizioni conservatrici, e ha guidato un centro di monitoraggio che si occupava di presunte vulnerazioni riguardanti i minori.

In quel contesto emersero controversie legate a iniziative di contrasto alla pedofilia che sollevarono dubbi sul coinvolgimento diretto di minorenni in attività di denuncia pubblica; Lantratova ha respinto tali accuse affermando che le operazioni avvenivano sotto il coordinamento delle forze dell’ordine e di volontari formati.

Ruoli istituzionali e attività parlamentare

Tra il 2012 e il 2018 Lantratova ha fatto parte del consiglio presidenziale per i diritti umani, lavorando anche su questioni legate all’Ucraina. Nel 2026 è entrata nel partito A Just Russia e nello stesso anno è stata eletta deputata; in parlamento ha ricoperto posizioni chiave nelle commissioni dedicate all’istruzione e alle organizzazioni sociali e religiose. La sua attività legislativa include proposte che mirano a regolare contenuti culturali e comportamenti giovanili, temi che hanno contribuito a costruire la sua immagine pubblica come promotrice di ordine e valori tradizionali.

Posizioni sociali e iniziative controverse

Lantratova è nota per il sostegno a misure restrittive su temi sensibili: ha sostenuto divieti su quella che definisce “propaganda LGBT” e proposto limiti a forme di espressione giovanile considerate devianti. Nel tardo 2026 ha co-firmato una legge con modifiche che colpivano chi viene condannato in contumacia per reati politici e questioni legate alla censura di guerra. Ha inoltre proposto controlli sui contenuti dei videogiochi, paragonando alcuni titoli a strumenti di influenza culturale, e suggerito certificazioni analoghe a quelle del cinema per limitarne la diffusione.

Interpretazioni e impatti pratici

Tali iniziative sono state interpretate da critici come tentativi di ampliare gli strumenti legislativi a disposizione dello Stato per disciplinare il dissenso e i linguaggi giovanili. Il ricorso a categorie come A.U.E. (etichettata dalle autorità come subcultura estremista) è stato, secondo alcuni legali, usato per giustificare restrizioni e procedimenti contro attivisti e detenuti politici, mentre altri osservatori sottolineano il rischio di creare panico morale come leva di omogeneizzazione sociale.

Accuse internazionali e dossier Ucraina

Lantratova è attualmente soggetta a sanzioni da parte di Stati Uniti e Unione Europea e figura in inchieste internazionali che la collegano a operazioni di trasferimento di minori dall’Ucraina occupata. Fonti indipendenti e reportage hanno indicato specifici casi nella regione di Kherson, incluso il trasferimento e la successiva adozione di alcuni bambini; lei nega responsabilità, sostenendo che tali azioni avevano carattere umanitario per allontanare minori dalle zone di combattimento.

Conseguenze pratiche

Queste accuse complicano potenziali canali di cooperazione, ad esempio per lo scambio di prigionieri, che in passato erano facilitati da figure come Moskalkova grazie a canali diretti con controparti ucraine. La condizione di indagata in contesti stranieri e le misure restrittive internazionali limitano la possibilità di mediazione e aumentano la politicizzazione del ruolo di ombudsman.

Cosa aspettarsi dal mandato

Lantratova ha dichiarato che intende occuparsi di educazione legale, prevenzione dell’estremismo e sostegno ai militari russi impegnati nel conflitto. Tuttavia molti esperti e difensori dei diritti umani vedono la sua nomina come un segnale della direzione politica: poiché il ruolo appare sempre più inserito nel quadro del potere, è improbabile che diventi un centro indipendente di tutela dei diritti civili. Organizzazioni come Amnesty International segnalano un quadro di restrizioni crescenti alla libertà di espressione e di associazione dal momento dell’invasione dell’Ucraina.

In definitiva, la figura di Yana Lantratova sintetizza la tensione tra una rappresentanza istituzionale formale del tema dei diritti umani e la concreta capacità di proteggere dissidenti e minoranze all’interno di un sistema sempre più chiuso. Il suo mandato sarà osservato con attenzione, sia in Russia che all’estero, per valutare se l’ufficio del ombudsman manterrà margini di autonomia o si confermerà parte integrante della strategia politica statale.