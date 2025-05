Il Vaticano ci aveva provato. Ancora una volta. Mettere Russia e Ucraina allo stesso tavolo, magari tra i marmi silenziosi della Santa Sede, con la speranza che da lì potesse nascere almeno un’idea di pace. Ma Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha stroncato tutto sul nascere. “Irrealistico”, ha detto. Poi ha aggiunto qualcosa che suona anche peggio.

Russia Ucraina Vaticano: proposta bocciata, clima sempre più teso

Lavrov non ha usato mezzi termini: “Sarebbe un po’ inelegante per Paesi ortodossi discutere in territorio cattolico le cause profonde del conflitto”. Punto. Secco, freddo. E la chiesa ortodossa russa? Kiev la starebbe “distruggendo”. Parole pesanti, dette con calma glaciale durante una conferenza a Mosca. Il Wall Street Journal aveva parlato di nuovi colloqui in Vaticano a metà giugno. Ma Lavrov ha spento la fiammella: “Il Vaticano non sarebbe neanche a suo agio nel ricevere delegazioni ortodosse in questo momento”. Eppure, ha lasciato uno spiraglio: un secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina ci sarà. Solo, altrove. E in tempi non precisati. Intanto, Mosca lavora a un memorandum. Lo stanno già scrivendo. Forse lo consegneranno a Kiev. Forse.

Vaticano fuori gioco, ma la guerra va avanti tra missili e droni