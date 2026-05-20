Accordo commerciale UE-USA: intesa temporanea e tutele per il mercato europeo

Il 20 maggio 2026 la presidenza cipriota dell’UE ha reso noto che è stata raggiunta un’intesa provvisoria tra il Consiglio e il parlamento europeo per l’attuazione dell’accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli USA. Il comunicato ha richiamato l’urgenza politica del dossier, in particolare alla luce delle dichiarazioni di Donald Trump, che ha fissato una scadenza per la ratifica e ha minacciato nuove misure tariffarie in assenza di un voto favorevole entro il 4 luglio.

In questo contesto, i negoziatori europei hanno lavorato per inserire garanzie che permettano di reagire a eventuali shock derivanti dall’apertura del mercato.

Nei giorni precedenti, fonti vicine alle trattative avevano anticipato i punti di rottura tra le istituzioni: l’azzeramento dei dazi europei su molti prodotti industriali statunitensi, la percezione di uno squilibrio nelle controparti tariffarie e la necessità di strumenti di reazione rapida.

Le discussioni hanno riguardato specifiche clausole, tra cui la clausola di salvaguardia, la clausola di caducità e la controversa clausola sunrise, oltre al ruolo dello strumento anti coercizione dell’UE che Bruxelles teme possa innescare rappresaglie politiche.

Le clausole chiave dell’intesa

Il cuore dell’accordo provvisorio è costituito da meccanismi che puntano a tutelare il mercato europeo: la clausola di salvaguardia permette all’UE di reintrodurre temporaneamente dazi su beni specifici se si verificano gravi perturbazioni del mercato interno a causa di un afflusso massiccio di importazioni dagli USA.

Allo stesso tempo i negoziatori hanno convenuto l’introduzione di una clausola di caducità che determinerebbe la scadenza automatica dell’intesa se non venisse rinnovata entro una data prestabilita, una misura pensata per evitare impegni indefiniti senza revisione politica.

Come funziona la clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia è concepita come un freno di emergenza: su segnalazione delle autorità nazionali o a seguito di indagini, l’UE potrà sospendere temporaneamente l’applicazione del regime preferenziale su categorie merceologiche colpite. Questo meccanismo prevede criteri tecnici per valutare lo squilibrio di mercato, soglie quantitative e tempi di intervento chiari, in modo che la misura sia proporzionata e compatibile con gli obblighi internazionali dell’UE.

Sunrise e caducità: i termini dell’entrata in vigore

Resta invece controversa la clausola sunrise, ovvero la condizione che determina quando l’accordo entra effettivamente in vigore. Il Parlamento europeo vorrebbe subordinare l’avvio al rispetto da parte degli USA del tetto concordato sulle misure tariffarie (il 15% evocato nelle trattative), mentre la Commissione europea sostiene un’applicazione immediata. Parallelamente, la clausola di caducità è stata proposta come garanzia di revisione: il Parlamento aveva ipotizzato una scadenza a marzo 2028, una proposta che però resta oggetto di trattativa.

Pressioni politiche e strumenti di risposta

Le negoziazioni si sono svolte sotto la minaccia esplicita di ritorsioni tariffarie da parte dell’amministrazione americana: secondo le fonti di negoziato, l’intimidazione principale riguardava il possibile raddoppio dei dazi sulle automobili europee se il Parlamento non avesse approvato l’intesa entro il 4 luglio. In parallelo, Bruxelles valuta il ruolo dello strumento anti coercizione, uno strumento che consentirebbe di limitare l’accesso al mercato unico a imprese estere in caso di pressioni economiche o politiche, ma la Commissione teme che il suo richiamo nel testo finale possa provocare un’escalation nelle relazioni transatlantiche.

Passaggi successivi e calendario

I negoziatori europei si sono dati l’obiettivo di chiudere il testo entro giugno per permettere al Parlamento europeo di votare prima della scadenza indicata dagli USA. La partita coinvolge la Commissione europea, i governi nazionali e i gruppi parlamentari, che devono bilanciare esigenze industriali, tutela dei posti di lavoro e impegni geopolitici. Se il Parlamento dovesse approvare il testo, l’accordo entrerebbe in una fase di attuazione regolamentare; in caso contrario resterebbero aperti scenari di tensione commerciale con possibili contromisure da entrambi i lati dell’Atlantico.

In sintesi, l’intesa provvisoria annunciata il 20 maggio 2026 riflette una ricerca di equilibrio tra apertura dei mercati e strumenti di difesa: le clausole concordate vogliono offrire a Bruxelles margini di manovra per reagire a squilibri concreti, ma la posta in gioco politica e le minacce tariffarie rendono incerta la roadmap verso la ratifica definitiva.