Cuba, blackout e carenza di carburante: cosa c'è dietro il blocco

La mancanza di carburante ha lasciato vaste aree senza elettricità e ha intensificato la pressione politica internazionale

La situazione a Cuba è precipitata in un’emergenza energetica che ha messo in ginocchio servizi pubblici e vita quotidiana. Secondo i resoconti mediatici — incluso un reportage pubblicato il 18 maggio 2026 — l’isola affronta blackout estesi dopo che forniture di carburante sono state sostanzialmente bloccate dall’estero. Il risultato è una rete elettrica in difficoltà, ospedali e scuole parzialmente non funzionanti e una popolazione costretta a protestare in strada.

In questo contesto, il termine blocco energetico ricorre spesso nei discorsi pubblici e nelle analisi internazionali, mentre le autorità cubane parlano di una situazione critica per la sopravvivenza dei servizi essenziali.

Le cronache delle giornate più acute riportano scene di cittadini che battono pentole, bloccano vie e bruciano rifiuti per richiamare l’attenzione sulle ore senza corrente.

Le dichiarazioni ufficiali indicano l’esaurimento di diesel e fuel oil, quest’ultimo definito come un prodotto derivato dalla distillazione del petrolio usato per generare calore e elettricità. Le fonti governative hanno ammesso l’assenza di riserve, mentre alcune navi hanno potuto approdare per motivi umanitari, incluso il carico della petroliera russa Anatoly Kolodkin.

Questa scarsità di combustibile ha reso instabile la rete e ridotto la capacità delle unità solari installate di mantenere l’erogazione serale.

Il quadro politico e le offerte esterne

La crisi non è soltanto tecnica: è anche terreno di scontro diplomatico. Washington ha rinnovato proposte di aiuto per il popolo cubano, offrendo un pacchetto da $100m, ma ha posto condizioni sulla distribuzione e sull’impegno politico da parte dell’isola. Rapporti giornalistici citano visite di alto livello, tra cui incontri tra il direttore della CIA e funzionari cubani, con discussioni su cooperazione, sicurezza e stabilità economica. Al tempo stesso, circolano notizie su possibili azioni giudiziarie contro esponenti del passato regime, elemento che amplifica la tensione. Le autorità cubane hanno risposto sottolineando che ogni aiuto verrebbe preso in considerazione se accompagnato dalla rimozione delle misure che ostacolano l’approvvigionamento di carburante.

Condizionalità e distribuzione degli aiuti

Le offerte esterne hanno generato un dibattito sulle modalità di erogazione: il governo Usa ha indicato la volontà di coordinare la consegna con la Chiesa cattolica e altre organizzazioni indipendenti, proponendo di bypassare i canali statali. Da parte cubana, il ministro degli Esteri ha dichiarato che qualsiasi aiuto deve essere trasparente e privo di finalità politiche, sottolineando che la misura più efficace sarebbe la rimozione del blocco economico. Organismi internazionali come le Nazioni Unite hanno osservato che le restrizioni stanno avendo impatti su diritti fondamentali come salute, istruzione e acqua, definendo alcune azioni come ostacoli al diritto allo sviluppo.

Impatto su servizi pubblici e vita quotidiana

Le conseguenze pratiche della carenza di carburante si manifestano nella riduzione dell’orario di funzionamento di ospedali, scuole e uffici statali. Intere aree, soprattutto nelle regioni orientali, hanno sperimentato interruzioni di elettricità che durano molte ore al giorno, complicando la conservazione di farmaci e il funzionamento di apparecchiature mediche. La produzione turistica e i trasporti hanno subito contraccolpi significativi, con ripercussioni economiche per una popolazione già sotto pressione. Il rischio è che la combinazione di crisi energetica e misure esterne trasformi problemi logistici in emergenze umanitarie più ampie.

Rinnovabili: investimenti limitati dalla rete

Negli ultimi anni Cuba ha installato ampie capacità solari, con circa 1.300 megawatt segnalati, ma la mancanza di sistemi di accumulo adeguati rende inefficace questa risorsa durante le ore notturne o nei momenti di instabilità della rete. L’assenza di batterie e la fragilità dell’infrastruttura elettrica significano che il potenziale delle energie rinnovabili è parzialmente sprecato. Gli esperti sottolineano che senza investimenti in storage e stabilizzazione della rete, anche impianti moderni non possono garantire una fornitura continua e sicura per i consumi domestici e sanitari.

Scenari futuri e possibili vie d’uscita

Guardando avanti, le opzioni includono la negoziazione internazionale per la ripresa delle forniture, la sospensione delle misure che limitano l’accesso al mercato del carburante e l’ampliamento degli investimenti in infrastrutture resilienti. La proposta di assistenza esterna rappresenta una soluzione potenzialmente rapida ma controversa se accompagnata da condizioni politiche. Molti osservatori ritengono che la via meno dolorosa per la popolazione sarebbe una de-escalation delle sanzioni seguita da un piano multilaterale che combini aiuti d’emergenza, riparazioni della rete e progetti di accumulo per rendere il sistema meno vulnerabile. Nel frattempo, la pressione sociale rimane una variabile imprevedibile che può accelerare o complicare ogni accordo politico.