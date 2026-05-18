Ucraina, Russia sotto accusa: "Minori addestrati a usare droni militari"

(Adnkronos) – Un esercito di giovanissimi, bambini compresi, per guidare i droni di Vladimir Putin nella guerra contro l’Ucraina. Questa l’accusa alla Russia contenuta in un nuovo rapporto, che rivela come sia stato avviato nei territori ucraini occupati un programma di addestramento di minori all’uso dei droni militari. Un programma inserito in una strategia di lungo periodo che, secondo gli analisti, punta a costruire una futura forza di operatori di aerei senza pilota.

Lo studio, intitolato ‘Russia’s Coercive Occupation of Ukraine’ e realizzato dal New Lines Institute for Strategy and Policy, descrive una rete articolata di scuole, centri di addestramento e laboratori tecnici distribuiti in varie aree sotto controllo russo, tra cui Mariupol e diversi territori delle regioni di Kherson, Luhansk e parti del Donbass.

Secondo il rapporto, citato dal sito del Daily Mail, bambini a partire dagli otto anni – anche con disabilità come accadrebbe nell’oblast di Kherson – verrebbero coinvolti in corsi di formazione dedicati al pilotaggio di droni, con programmi che includono simulazioni.

In alcune aree, gli studenti migliori riceverebbero incentivi scolastici, come punteggi aggiuntivi negli esami nazionali.

Lo schema descritto dagli autori non si limiterebbe alle sole grandi città: strutture di addestramento sarebbero presenti anche in centri universitari e tecnici dei territori occupati, dove i giovani verrebbero introdotti a tecnologie dual use e sistemi di controllo remoto, spesso in un contesto di forte propaganda filo-russa.

Gli analisti stimano che l’obiettivo strategico di Mosca sia quello di formare fino a un milione di specialisti in sistemi a pilotaggio remoto entro il 2030.

Il rapporto sottolinea che questo piano “non è ipotetico”, ma già in fase di attuazione dal momento che sarebbero già state identificate oltre 200 strutture collegate alla mobilitazione giovanile e all’addestramento militare, spesso integrate in programmi educativi e di propaganda.

Il rapporto descrive inoltre percorsi formativi intensivi, con corsi fino a 256 ore, nei quali verrebbero selezionati soprattutto giovani con competenze nel gaming, considerati più adatti a un apprendimento rapido delle tecniche di pilotaggio.

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