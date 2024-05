Sarah Toscano ha vinto questa edizione di Amici di Maria De Filippi, grazie al suo meraviglioso talento. Scopriamo tutti i premi ottenuti dai concorrenti.

Amici 23: quanto ha vinto Sarah Toscano

Sarah Toscano ha vinto Amici e questa vittoria sembra mettere d’accordo gran parte del pubblico. Ha ottenuto una grande soddisfazione, visto che qualche settimana fa nessuno pensava potesse arrivare alla fine. La cantante ha incassato una somma di denaro davvero molto alta, che potrà investire per continuare a studiare e a coltivare questa sua passione. Anche gli altri concorrenti hanno ottenuto soldi da poter investire nel canto e nel ballo, oltre a contratti davvero. molto importanti.

Tutti i premi ottenuti dai finalisti di Amici 23

Sarah Toscano si è portata a casa ben 157 mila euro in gettoni d’oro. 150mila li ha ottenuti vincendo il programma, mentre gli altri 7 mila sono quelli che spettano a tutti i ragazzi arrivati in finale. Da questa somma bisogna sottrarre il 22% di IVA trattenuto immediatamente da Mediaset e alcune migliaia di euro per il cambio in valuta.

Marisol ha vinto 107 mila euro, ovvero 50 mila per la categoria ballo, 50 mila per il premio critica e 7 mila per il premio della finale. Petit ha ottenuto il premio Tim del valore di 40 mila euro, mentre Holden ha ottenuto quello delle radio e Dustin il premio Oreo di 10 mila euro.