Holden è uno dei figli di Paolo Carta, il famoso chitarrista di Laura Pausini, suo marito e produttore. In tanti sapevano che Holden era figlio d’arte, tanto da insinuare spesso che potesse avere un trattamento di favore. In realtà, il ragazzo ha sempre dimostrato di avere un grande talento e il padre non ha mai interferito con la carriera del figlio e non si è mai esposto, per lasciargli il giusto spazio e per consentirgli di fare il suo percorso indipendentemente dal suo cognome. Durante la finale del talent show, dopo l’eliminazione di Holden, Paolo Carta ha avuto per la prima volta una reazione pubblica.

La reazione di Paolo Carta dopo l’eliminazione di Holden

La serata finale è iniziata con la gara tra i cantanti, che ha visto prima l’eliminazione di Mida e poi di Holden, lasciando per ultimi Petit e Sarah, che ha poi vinto questa edizione. Holden ha ottenuto il terzo posto tra i cantanti in gara, ma nel corso del suo percorso ad Amici ha già ottenuto un disco d’oro per “Dimmi che non è un addio” e “Nuvola“, due suoi singoli.

Il padre Paolo Carta, per tutta la durata del percorso del figlio, è sempre rimasto in silenzio. Durante l’ultima puntata, il marito di Laura Pausini ha fatto un gesto pubblico ritenuto molto importante. L’uomo ha messo un like ad un post condiviso sulla pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi. Un gesto apparentemente semplice, ma in realtà pieno di significato.