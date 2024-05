Grave incidente sul lavoro a Ischia, dove un operaio di 42 anni è rimasto incastrato in un macchinario, questo ha comportato l’amputazione di una gamba.

Incidente sul lavoro a Ischia

Un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Ischia. Rimasto incastrato con la gamba destra nella benna della miscelatrice del caterpillar, per lui è stata necessaria l’amputazione dell’arto.

Si tratta dell’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio di sabato 18 maggio in via Mazzella. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse lavorando al rifacimento del manto stradale, quando è rimasto incastrato con la gamba nel macchinario, per cause ancora non chiare.

Incidente sul lavoro a Ischia: l’operaio non aveva regolare contratto

Sul posto sono giunti i soccorritori sanitari per il trasporto d’urgenza in ospedale e i carabinieri per iniziare le indagini.

Dalle prime informazioni trapelate, sembra che l’operaio non avesse un regolare contratto.

Tutt’ora, l’uomo resta ricoverato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Sul luogo dell’incidente stanno ancora lavorando le forze dell’ordine, che hanno sequestrato il cantiere.

Oltre a determinare la dinamica, c’è la questione del contratto irregolare. Tale dettaglio inasprisce di per sé le responsabilità dell’accaduto.

Per far luce sulle condizioni di lavoro del 42enne, sono presenti anche gli ispettori del lavoro dell’Asl Napoli 2 Nord.

La vicenda riapre la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche dei contratti regolari, che oltre a garantire i diritti, tutelano i dipendenti in casi gravi di infortunio come questo.