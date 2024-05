L'incidente in cui ha perso la vita Francesco Pergolesi è avvenuto sabato pomeriggio alle porte di Perugia

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 18 maggio a San Galigano, in provincia di Perugia.

Incidente mortale a Perugia

Nello schianto ha perso la vita Francesco Pergolesi, di 23 anni. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale, guidata dal comandante Nicoletta Caponi. Tra le ipotesi, quella che l’auto abbia imboccato la via in senso contrario rispetto alla direzione obbligatoria, travolgendo il motociclista.

Immediato l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il 23enne all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Per il giovane tuttavia non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La conducente della Panda, una donna di 67 anni, è rimasta illesa ma profondamente scossa dall’accaduto.

17enne investito mentre andava a scuola

L’area dove è avvenuto l’incidente era stata già teatro di un’altra tragica fatalità due mesi prima. A marzo Pierluigi Pescatori, un ragazzo di 17 anni, è stato investito da un furgone a San Galigano. Il giovane stava attraversando la strada per recarsi a scuola, quando il mezzo l’ha travolto. Nonostante il conducente si sia immediatamente fermato e abbia chiamato l’ambulanza, il 17enne è deceduto in ospedale dopo un giorno di agonia.