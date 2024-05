Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Pedaso

Intorno all’una di notte un uomo è stato travolto e ucciso da una macchina a Pedaso, in provincia di Fermo.

Incidente mortale a Pedaso

Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe un 54enne, mentre il conducente dell’auto pirata sembra essere un suo coetaneo. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 maggio in via Garibaldi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Fermo.

Un morto e un ferito grave

Stando ai primi accertamenti sembrerebbe che l’uomo alla guida della macchina abbia investito e ucciso il 54enne, ferendo un ragazzo che passava in quel momento. Presenti anche i sanitari del 118, ma nonostante tutti gli sforzi per il 54enne non c’è stato nulla da fare. La seconda persona coinvolta ha riportato lesioni gravi ed è stata trasportata all’ospedale.

Fermato un sospettato

Dopo aver causato l’incidente l’uomo sarebbe scappato, senza fermarsi a prestare soccorso ma cercando piuttosto di far perdere le proprie tracce. Il movente potrebbe essere un regolamento di conti. I due, infatti, pare abbiano avuto una lite poco prima in un bar. Le forze dell’ordine hanno indagato per risalire all’identità del conducente, che è stato rintracciato e arrestato poco più tardi nella sua abitazione.