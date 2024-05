Citroen ha avviato il richiamo di oltre 600.000 vetture a causa di un problema agli airbag. Le automobili coinvolte, prodotte tra il 2009 e il 2019, sono distribuite in circa venti Paesi dell’Europa meridionale, inclusa l’Italia, oltre che nel Medio Oriente e nel Nord Africa. La campagna di richiamo, suddivisa in due fasi, riguarda specificamente 497.171 Citroen C3 e 108.601 DS3.

Citroen: il messaggio ai proprietari dei modelli

I proprietari delle vetture interessate hanno già iniziato a ricevere le lettere di notifica. Il richiamo è dovuto a un possibile difetto degli airbag, causato dal deterioramento nel tempo del propellente interno. In caso di incidente, il malfunzionamento potrebbe portare all’esplosione dell’airbag, con potenziali rischi per la sicurezza dei passeggeri.

Cosa è scritto nella lettera?

Come informano alcune testate nella lettera si invitano i proprietari delle auto interessate, in via prudenziale, a “sospendere immediatamente la guida del veicolo”. Citroen, oggi parte del gruppo Stellantis, prosegue affermando “le sostanze chimiche contenute in questi dispositivi di gonfiaggi potrebbero deteriorarsi nel tempo” fino a esplodere nel caso di incidente. Sostanze chimiche, queste, prodotte dal gruppo Takata.

Un altro problema segnalato dagli utenti

Tuttavia, diversi utenti stanno segnalando un altro problema: la quasi totale impossibilità di fissare un appuntamento in officina. Sembra infatti che ci sia una carenza di componenti necessari per effettuare l’intervento sugli airbag. Altroconsumo sta raccogliendo le segnalazioni di chi non riesce a prenotare un appuntamento, evidenziando lunghi tempi di riparazione e mancanza dei pezzi di ricambio. Citroen ha comunicato che sta implementando misure per mitigare i disagi, offrendo veicoli temporanei di cortesia dove possibile e incentivando l’acquisto di vetture nuove in cambio del vecchio veicolo riportato indietro.