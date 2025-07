Una donna di 52 anni, di nazionalità tedesca, è stata trovata morta lungo un sentiero sterrato nei pressi di Castagno d’Andrea, frazione montana del comune di San Godenzo, in provincia di Firenze. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

Castagno d’Andrea, donna trovata morta in un’area isolata

Una donna è stata trovata senza vita da un passante a Castagno d’Andrea, località in provincia di Firenze. La vittima, una turista tedesca di 52 anni, è stata rinvenuta su un sentiero sterrato poco distante dal centro abitato. Castagno d’Andrea, situato ai piedi dell’Appennino, è una meta molto frequentata per escursioni e passeggiate.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la donna aveva fissato un incontro con un’amica per una camminata mattutina. Quest’ultima, non vedendola arrivare e non riuscendo a contattarla al cellulare, ha deciso di cercarla lungo il percorso concordato, scoprendo poco dopo il corpo della 52enne.

Il ritrovamento è avvenuto in via del Borbotto, una strada sterrata che conduce da Castagno d’Andrea a vari sentieri boschivi, che poi salgono verso il Monte Falterona, luogo di nascita dell’Arno. Attorno al corpo sarebbero state presenti tracce di sangue; la donna indossava abiti sportivi, probabilmente quelli con cui era uscita per l’escursione.

Castagno d’Andrea, donna trovata morta in un’area isolata: le prime ipotesi

Il cadavere presentava ferite gravi alla testa e abbondante fuoriuscita di sangue, riscontrate sia dai soccorritori che dal medico legale durante il sopralluogo. Pur considerando la possibilità di una caduta accidentale, gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un’aggressione, poiché i traumi sembrerebbero essere stati causati da una forza superiore a quella che si avrebbe in una semplice caduta.

Sarà l’autopsia, che verrà disposta a breve dalla Procura, a fornire indicazioni precise sulla causa del decesso e sulla dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, i carabinieri stanno eseguendo rilievi approfonditi sul luogo del ritrovamento.