Donna di circa 40 anni, ancora non identificata, trovata morta in un’auto parcheggiata in via Valtellina, quartiere Isola a Milano.

Una drammatica scoperta ha scosso il quartiere Isola a Milano: una donna, ancora senza identità, è stata trovata morta all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina. Le cause della morte sono ancora da accertare e le autorità hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.

Donna trovata morta in un’auto parcheggiata a Milano

Ieri sera la polizia è intervenuta in via Valtellina, vicino al civico 2, nella zona Scalo Farini, dopo la segnalazione di una donna trovata senza vita all’interno di un’auto parcheggiata. La Questura di Milano ha confermato l’accaduto.

Gli agenti sono giunti sul posto poco dopo le 21:00, a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112 da parte di un passante che aveva notato la donna, apparentemente intorno ai 40 anni, priva di sensi. I soccorritori del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vettura, con targa romena, si trovava nel quartiere Isola. Al momento la donna non è stata identificata, in quanto priva di documenti.

Donna trovata morta in un’auto parcheggiata a Milano. Avviate le indagini

Dalle prime indagini effettuate, si ipotizza che potesse essere una senzatetto che trascorreva la notte nell’auto. Le verifiche sono proseguite per tutta la notte senza però portare a un’identificazione.

Questa mattina la Questura ha riferito che sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire chi fosse la donna, cosa le sia successo e da quanto tempo il corpo si trovasse nell’auto. Le risposte potranno emergere solo dopo l’autopsia eseguita dal medico legale.