Riforma penale in El Salvador: ergastolo per minori e obiezioni internazionali

In El Salvador è entrato in vigore un pacchetto di riforme penali che modifica sostanzialmente la risposta dello Stato a reati considerati particolarmente gravi. La novità principale è l’introduzione dell’ergastolo anche per chi, ancora minorenne, viene ritenuto responsabile di delitti come omicidio, femminicidio, stupro e l’appartenenza a bande criminali considerate ora come gruppi terroristici.

Il testo esclude espressamente la possibilità di libertà condizionale o sconti di pena anticipati, segnando un cambio netto nelle politiche penali.

Cosa prevede concretamente la riforma

Le nuove disposizioni stabiliscono che, per una serie di reati gravi, la pena possa arrivare alla detenzione perpetua anche se l’imputato è minorenne. La qualificazione delle bande come organizzazioni terroristiche introduce strumenti repressivi più stringenti e cambia il quadro processuale e penitenziario: nessuna misura alternativa alla detenzione prolungata è prevista per i casi contemplati dalla legge.

Questa impostazione punta a una politica di tolleranza zero, ma comporta implicazioni pratiche per il sistema giudiziario e per le strutture carcerarie che dovranno gestire detenuti molto giovani per lunghi periodi.

Applicazione ai minorenni: limiti e conseguenze

L’estensione dell’ergastolo ai minorenni solleva questioni giuridiche e sociali. Dal punto di vista procedurale, i tribunali chiamati a giudicare adolescenti si troveranno a bilanciare la valutazione della responsabilità penale con l’assenza di opzioni per la riabilitazione previste dalla norma.

Sul piano pratico, questa scelta rischia di aumentare il sovraffollamento carcerario e di prolungare condizioni detentive per ragazzi che, secondo molteplici standard internazionali, dovrebbero avere accesso a percorsi di reinserimento e formazione piuttosto che a pene definitive.

Le reazioni delle organizzazioni internazionali

Organismi come la Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDH) e Ong come Human Rights Watch hanno contestato la riforma sostenendo che l’imposizione dell’ergastolo a bambini e adolescenti sia incompatibile con la giurisprudenza interamericana. Secondo queste voci critiche, la pena perpetua per minori è sproporzionata rispetto all’obiettivo della riabilitazione e contraddice standard consolidati che richiedono misure penali differenziate, più brevi e orientate al recupero dei giovani autori di reato.

Argomentazioni principali delle critiche

La CIDH ha sottolineato come la pena perpetua per i minori non sia conforme al principio della proporzionalità e dell’attenzione alla riabilitazione, mentre Human Rights Watch ha specificato che le sanzioni per i minori dovrebbero essere significativamente più brevi e offrire opportunità concrete di recupero. Le organizzazioni pongono inoltre l’accento sui rischi di abusi in un contesto in cui lo Stato ha attuato misure straordinarie per la sicurezza pubblica.

Contesto politico e impatti sul terreno

Il pacchetto penale si inscrive in una strategia di contrasto alla criminalità che il governo ha adottato in modo deciso negli ultimi anni. Dal 2026 è stato dichiarato uno stato di eccezione costituzionale, prorogato ripetutamente; le estensioni accumulate hanno alimentato preoccupazioni sulla durata di poteri straordinari. Dati citati dalla CIDH indicano più di 91.500 arresti dall’inizio dell’emergenza, mentre organizzazioni per i diritti umani segnalano almeno 500 decessi nelle carceri nel medesimo periodo, numeri che fotografano un quadro di forte pressione sul sistema penale e sulle garanzie processuali.

Prospettive giudiziarie e sociali

La riforma potrebbe dare luogo a ricorsi giudiziari nazionali e a osservazioni da parte di forum internazionali. Sul piano sociale, la misura rischia di aumentare la stigmatizzazione di giovani provenienti da contesti vulnerabili e di indebolire programmi di prevenzione e reinserimento. Alcuni osservatori avvertono che la formula repressiva, se non accompagnata da investimenti in istruzione e politiche sociali, rischia di riprodurre cicli di violenza anziché spezzarli.

Quali alternative suggeriscono gli esperti

Le proposte avanzate dalle organizzazioni per i diritti umani privilegiano percorsi di riabilitazione, misure restorative e programmi educativi specifici per i giovani autori di reato. L’enfasi è posta sullo sviluppo di soluzioni che coniughino efficacia nella sicurezza pubblica e rispetto delle norme internazionali, evitando punizioni definitive per persone in età evolutiva e promuovendo strumenti che riducano la recidiva attraverso il reinserimento sociale.