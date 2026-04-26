Tensioni nel campo largo: Salis prende le distanze e la sfida resta tra Schlein e Conte

Silvia Salis esclude la partecipazione alle primarie e invita il campo progressista a concentrarsi sui contenuti, ma la partita politica resta aperta tra Elly Schlein e Giuseppe Conte

L’intervento televisivo di Silvia Salis ha riportato al centro del dibattito pubblico la questione della guida del campo progressista. Accolta tra gli applausi nello studio, la sindaca ha ribadito con decisione: resto a guidare la città e non intende trasformare il confronto nazionale in una gara personale. Questo passo chiarisce la distanza tra l’immagine emersa tra gli elettori e la disponibilità reale di chi viene indicato come possibile leader.

Al tempo stesso, le tensioni tra le forze che compongono il centrosinistra restano evidenti: il confronto tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle riguarda non solo il nome del candidato ma anche il metodo con cui sceglierlo. I nodi sul tavolo includono le modalità di selezione, il peso dei sondaggi e l’articolazione di un programma comune capace di evitare la frammentazione.

La posizione di Silvia Salis e il significato politico

Nello spazio mediatico Salis ha spiegato di voler mantenere il proprio mandato locale come sindaca di Genova, motivando la scelta con l’importanza di restare concentrata sugli impegni amministrativi. Ha inoltre chiarito che, pur essendo stata indicata tra i nomi graditi agli elettori, non parteciperà né voterà nelle eventuali primarie della coalizione, sottolineando che la sua coerenza politica nasce dal fatto che diversi leader la sostengono sul territorio.

Un messaggio contro la personalizzazione della campagna

La scelta di Salis contiene anche un avvertimento: trasformare la competizione in uno scontro tra personalità rischia di indebolire l’insieme delle forze che si dichiarano progressiste. Il suo richiamo al lavoro e alla tenuta del campo progressista serve a spostare il focus dalle ambizioni individuali alle questioni programmatiche che, a suo avviso, dovrebbero unire la coalizione.

Il dibattito interno su metodo e leadership

Da parte del Partito Democratico, la segretaria ha espresso fiducia nella possibilità di trovare un’intesa: l’idea è che la decisione possa passare o da chi ottiene più voti o da una forma di primarie di coalizione. Il discorso pone l’accento sulla necessità di un percorso condiviso e sul valore del consenso, ma lascia aperti i dettagli pratici della proposta e il ruolo dei partner di coalizione.

La reazione del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle ha ribadito che le primarie rappresentano l’unico modo accettabile per scegliere il candidato che incarni il programma comune. Alcuni esponenti criticano l’ipotesi di assegnare la leadership al partito più votato, ritenendola politicamente debole, e chiedono invece una chiara indicazione del dirigente che possa fungere da riferimento per la campagna elettorale. Intanto, il leader del Movimento si dichiara disponibile a guidare l’offensiva politica qualora venga scelto.

Sondaggi, scenari elettorali e strategie di coalizione

I rilevamenti più recenti segnalano che tra gli elettori di centrosinistra emergono preferenze divergenti: la leader dem risulterebbe in testa nelle simulazioni, seguita dall’ex capo politico del Movimento e da nomi locali come quello di Salis, anche se quest’ultima non intende candidarsi. Sul fronte dei voti complessivi, le proiezioni confermano un vantaggio per il centrodestra, ma con un margine che in alcuni casi sembra ridursi, alimentando la speranza di chi lavora a una strategia unitaria.

Per preparare la campagna, il Partito Democratico ha avviato una fase di ascolto per raccogliere contributi sui temi prioritari, mentre il Movimento punta su pratiche di democrazia deliberativa per coinvolgere la base nella definizione del programma. Nel mezzo restano le trattative sul formato della scelta del leader e la necessità di non disperdere energie in dinamiche che possano favorire la frammentazione.

Un momento di confronto pubblico

Nonostante le tensioni, i protagonisti del centro progressista cercano occasioni di dialogo: appuntamenti pubblici e incontri informali servono a ricucire relazioni e a mostrare un’immagine di unità. Tuttavia, finché non verranno definite regole chiare per la selezione del candidato e contenuti condivisi su lavoro, sanità e industria, il dibattito sulla leadership rischia di rimanere centrale, sottraendo energie alla costruzione di una proposta coerente per gli elettori.