E’ ancora mistero sulla morte di madre e figlia a Villa Pamphili. Si cerca di scoprirne l’identità, per questo la Questura ha deciso di pubblicare le foto dei tatuaggi sul corpo della donna sperando che qualcuno possa riconoscerla. Ma, cosa rivelano questi tatuaggi?

Villa Pamphili: diffuse le foto dei tatuaggi della donna trovata morta

Roma è ancora scossa dal ritrovamento prima del cadavere di una neonata, di circa 6 mesi, e poi di una donna, ritrovata a circa 200 metri di distanza e che, grazie al test del DNA, si è scoperto essere la madre della piccola. Si indaga per duplice omicidio, in quanto sulla piccola sono stati trovati segni di strangolamento, mentre sulla madre, che secondo i primi accertamenti sarebbe morta qualche giorno prima, non sono stati trovati segni di violenza. Cosa è successo alle due? Gli inquirenti stanno indagando, intanto fondamentale arrivare a conoscere l’identità di madre e figlia, per questo la Questura ha deciso di diffondere le foto dei tatuaggi sul corpo della donna, sperando che qualcuno possa riconoscerli.

Villa Pamphili, diffuse le foto dei tatuaggi della donna trovata morta: c’è un indizio nascosto?

Gabriele Donnini, esperto tatuatore, contattato dal Corriere della Sera, ha parlato dei tatuaggi della donna trovata morta a Villa Pamphili, asserendo che sono dei tatuaggi fatti molto male. Secondo lui i fiori e le piante sull’addome sono un tatuaggio recente e non terminato: “quel tipo di disegno va di moda da qualche anno, due o tre al massimo. C’è da rilevare che i fiori sono tenuti insieme da catenelle legate a stelle a cinque punte, forse un legame con la cultura ebraica non saprei.” Per quanto invece riguarda il tatuaggio degli uccelli, secondo Donnini è stato fatto in casa, forse addirittura fatto a mano e non con la macchinetta. Il tatuaggio su cui c’è da fare attenzione è quello dello scheletro sulla tavola da surf: “i colori sulla tavola riportano quelli della bandiera della Lituania. Questo tatuaggio appare quello eseguito nel migliore dei modi dal punto di vista tecnico.”