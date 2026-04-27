Video ricostruito del Constellation accessibile alle famiglie delle vittime

Dalla prossima settimana le parti civili e gli indagati avranno accesso al file video che documenta gli ultimi istanti prima dell'incendio nel sottopiano del Constellation

La notizia che molte famiglie attendevano arriva dalla procedura in corso: le persone colpite dalla tragedia del Constellation a Crans-Montana potranno visionare un filmato che fino a oggi è rimasto riservato agli inquirenti. Si tratta di una sequenza ricostruita a partire dalle registrazioni delle telecamere interne del locale e dagli impianti di sorveglianza esterni che riprendono la zona circostante il discobar.

Il materiale sarà messo a disposizione delle parti civili e degli indagati, insieme alle fotografie eseguite dalla polizia nei primi rilievi notturni.

Il numero delle persone coinvolte è pesante e preciso: l’incendio ha causato la morte di 41 vittime e il ferimento di 115 persone. Il filmato pubblicato nel fascicolo mostra con continuità una finestra temporale ritenuta centrale per ricostruire la dinamica dei fatti e per comprendere la catena di eventi che ha portato alla tragedia.

Gli investigatori hanno montato le riprese in modo da offrire una visione lineare dei passaggi che precedono il collasso del sistema di registrazione.

Che cosa mostra il filmato ricostruito

Il video copre coreograficamente una porzione ristretta ma cruciale: la finestra temporale va dall’1:20 all’1:28 del primo gennaio, momento in cui il circuito di sorveglianza interrompe le registrazioni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’innesco dell’incendio è collocato pochi secondi dopo l’1:26. Le immagini utilizzate provengono sia dalle telecamere poste all’interno del locale sia da quelle installate nelle strade intorno al locale, consentendo agli investigatori di sincronizzare punti di vista diversi e creare una timeline visiva coerente.

Gli otto minuti al centro dell’inchiesta

Questa sequenza di otto minuti è considerata da chi indaga la porzione decisiva per definire tempistiche e fasi dell’incendio. Il montaggio, effettuato dagli investigatori, punta a mostrare con precisione il momento di esordio del rogo e i suoi primi sviluppi nel sottopiano del locale. Il fatto che il circuito si sia interrotto all’1:28 complica la ricostruzione successiva, ma proprio per questo il materiale filmato ha acquisito un valore probatorio elevato per le attività peritali.

Accesso alle immagini e documentazione investigativa

Oltre al file video, saranno consegnate alle parti presenti nel procedimento anche le fotografie scattate durante i primi rilievi della polizia all’interno del Constellation nella notte di Capodanno. Le immagini fisse e la sequenza video entreranno ufficialmente nel fascicolo dell’inchiesta e saranno disponibili per le verifiche tecniche, le consulenze di parte e per la formulazione delle eventuali richieste processuali. La scelta di rendere disponibile il materiale segue criteri di trasparenza procedurale, ma al tempo stesso richiede misure per tutelare le persone coinvolte.

Implicazioni per il procedimento

L’apertura del fascicolo a questo tipo di prove audiovisive consente ai consulenti di analizzare dettagli quali origine, propagazione del fuoco e il comportamento degli impianti di sicurezza. Le immagini possono rivelare elementi utili per chiarire responsabilità tecniche o gestionali. Il rilascio alle parti civili e agli indagati è un passaggio che favorisce il diritto di difesa e la possibilità di formulare osservazioni tecniche in vista di futuri sviluppi processuali.

Effetti sulle famiglie e sulla comunità

Dal punto di vista umano la visione del filmato rappresenta un momento delicato: per molte persone sarà la prima occasione per vedere, anche se in forma ricostruita, gli istanti antecedenti alla tragedia che ha segnato la località. Tra le vittime c’è stato anche un giovane talento sportivo, Emanuele Galeppini, un ragazzo di 16 anni originario di Genova, la cui perdita ha avuto forte risonanza nelle rispettive comunità. La divulgazione controllata delle immagini è pensata per conciliare la necessità informativa con il rispetto del dolore delle famiglie.

In chiusura, la messa a disposizione del filmato e delle fotografie segna una fase nuova per l’inchiesta sul Constellation: il materiale audiovisivo potrà offrire risposte tecniche e al contempo sollevare nuove domande su responsabilità, sicurezza e prevenzione. Rimane centrale il ruolo delle perizie e delle analisi che dovranno trasformare queste immagini in elementi oggettivi utili al procedimento giudiziario.