Incendio in condominio a Bottegone: evacuate dieci famiglie

Un incendio ha costretto all'evacuazione di famiglie in un condominio a Bottegone, senza feriti.

Un incendio devastante nel cuore di Bottegone

Nella tarda mattinata di oggi, un incendio è scoppiato nell’area seminterrata di un condominio situato a Bottegone, una frazione nei pressi di Pistoia. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’autorimessa, costringendo le autorità a evacuare una decina di famiglie residenti nell’edificio. Gli appartamenti soprastanti sono stati dichiarati inagibili a causa dei danni causati dall’incendio e dalla necessità di garantire la sicurezza degli abitanti.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ai piani superiori. La situazione è stata gestita con grande professionalità, evitando così conseguenze più gravi. Sul posto sono giunti anche la polizia locale e i carabinieri, che hanno collaborato con i vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell’area e assistere gli evacuati.

Cause dell’incendio ancora da accertare

Le cause che hanno portato all’incendio sono attualmente oggetto di indagine. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato alimentato da materiale depositato nell’autorimessa. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte o ferite, e il personale sanitario del 118 ha confermato che nessuno ha necessitato di cure mediche. Tuttavia, l’evacuazione delle famiglie ha comportato il loro ricollocamento in strutture alternative, garantendo così la loro sicurezza e benessere.