Volodin a Pyongyang: ringraziamenti per l'intervento nordcoreano a Kursk

Volodin ha lodato l'intervento nordcoreano a Kursk durante la cerimonia a Pyongyang, mentre Mosca e Pyongyang consolidano legami militari e affrontano stime divergenti sulle perdite

Il 25 aprile 2026 una delegazione russa guidata dal presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, si è recata a Pyongyang per partecipare all’inaugurazione di un complesso commemorativo dedicato ai caduti che, secondo Mosca, hanno contribuito allo sforzo bellico in Ucraina. Nel corso della cerimonia Volodin ha pronunciato parole di ringraziamento a Kim Jong Un per il contributo dei soldati nordcoreani nella cosiddetta liberazione di Kursk, mentre alcuni filmati condivisi sui social mostrano un incontro pubblico tra i due leader.

La visita è stata accompagnata dalla presenza del ministro della Difesa russo, Andrey Belousov, e da altri alti funzionari, che hanno annunciato l’intenzione di stabilire una collaborazione militare su basi più stabili e di lungo periodo. Nel discorso ufficiale si è parlato di un piano di cooperazione per il periodo 2027–2031, segnale di un rafforzamento formale delle relazioni militari tra i due governi, già avviate con un trattato firmato nel 2026 che contempla obblighi di assistenza reciproca.

La natura dell’intervento e le cifre incerte

Secondo le autorità russe e diverse agenzie internazionali, Pyongyang ha inviato truppe, missili e munizioni per sostenere le operazioni di Mosca in territorio ucraino, concentrandosi in particolare nella regione di Kursk. Le stime sulla dimensione e sulle perdite della forza nordcoreana variano considerevolmente: fonti citate da Reuters parlano di circa 14.000 combattenti inviati con decine di migliaia di sistemi d’arma, mentre rapporti di intelligence e analisti occidentali stimano perdite che oscillano tra qualche migliaio fino a cifre più alte.

Il quadro rimane frammentato e le autorità di Pyongyang non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sui numeri.

Caduti, prigionieri e protocolli

Le informazioni disponibili indicano che tra i combattenti nordcoreani sono stati registrati decessi significativi: alcune fonti occidentali parlano di oltre 6.000 morti, mentre altre stime, incluse quelle menzionate da Seoul, riportano cifre inferiori vicine ai 2.000. Sono state inoltre segnalate istruzioni non ufficiali impartite ai militari per evitare la cattura, e al momento sono noti pochi casi di prigionieri catturati vivi, alcuni dei quali hanno espresso la volontà di trasferirsi in Corea del Sud. Questa frammentazione di dati sottolinea come le informazioni sul terreno restino difficili da verificare in modo indipendente.

Accordi formali e prospettive di cooperazione

Durante gli incontri ufficiali le delegazioni russe e nordcoreane hanno dichiarato di voler inscrivere la loro collaborazione in un quadro «stabile e di lungo termine». Il ministro Belousov ha annunciato la disponibilità a sottoscrivere un piano bilaterale di cooperazione militare per il periodo 2027–2031, mentre entrambe le parti richiamano il trattato del 2026 che include clausole di assistenza reciproca in caso di attacco. Queste mosse rafforzano un percorso di integrazione militare che, secondo Mosca, risponde a esigenze strategiche comuni.

Scambi materiali e contesto sanzionatorio

Analisti esterni sottolineano che lo scambio tra Mosca e Pyongyang va oltre le truppe: in cambio di supporto sul campo, la Corea del Nord riceverebbe aiuti finanziari, tecnologia militare, e forniture energetiche e alimentari che le consentono di attenuare l’impatto delle sanzioni internazionali imposte per il suo programma nucleare. Tali scambi sono spesso descritti come parte di un più ampio sistema di compensazioni e assistenza che favorisce entrambe le capitali, ma che solleva preoccupazioni sulla proliferazione e sul rafforzamento di reti militari alternative alle alleanze occidentali.

Conseguenze geopolitiche e scenari futuri

L’evento a Pyongyang e le dichiarazioni ufficiali delineano un avvicinamento che può avere ripercussioni sulla stabilità regionale e sulle relazioni con potenze come la Corea del Sud, gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Il riconoscimento pubblico del ruolo nordcoreano nelle operazioni rimette al centro il tema delle alleanze extraregionali e della capacità di Mosca di reperire sostegni sul piano militare e logistico. Gli osservatori avvertono che la formalizzazione di piani quinquennali di cooperazione potrebbe consolidare percorsi di assistenza reciproca che dureranno oltre le attuali fasi del conflitto.

Nel valutare il significato della visita e delle dichiarazioni, è cruciale mantenere distinzione tra annunci ufficiali e dati verificabili: molte informazioni presentano ancora lacune e contraddizioni, ed è probabile che il dibattito su numeri, modalità operative e impatti geopolitici rimanga al centro delle analisi nelle prossime settimane. Il dialogo tra Mosca e Pyongyang, però, segna certamente una nuova tappa nelle relazioni bilaterali e nell’evoluzione del quadro strategico internazionale.