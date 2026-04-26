Un grave incidente domestico ha sconvolto la comunità di Loria, in provincia di Treviso, dove una bimba di 18 mesi è rimasta ferita in modo critico dopo essere stata schiacciata accidentalmente da un trattorino tosaerba nel giardino di casa. La piccola è ora ricoverata in condizioni disperate, mentre le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Grave incidente domestico a Loria: bimba di 18 mesi in condizioni critiche

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Loria e Castelfranco Veneto, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare ogni dettaglio della manovra che ha portato all’investimento. Anche il mezzo agricolo è stato sottoposto ad accertamenti.

I genitori, profondamente sotto shock, hanno seguito le operazioni di soccorso fino al trasferimento della figlia.

La vicenda ha scosso l’intera comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia in un momento di grande dolore e apprensione. Il sindaco di Loria, Alberto Battistella, ha espresso vicinanza e partecipazione, sottolineando lo sconvolgimento collettivo e l’auspicio per un esito positivo, oltre a richiamare l’attenzione sull’importanza della prudenza anche negli ambienti domestici.

Bimba di 18 mesi schiacciata dal tosaerba guidato dal padre: emergenza, le sue condizioni

A Loria, in provincia di Treviso, una bimba di appena 18 mesi è rimasta vittima di un drammatico incidente avvenuto nel giardino dell’abitazione familiare. Come riportato da Rai News, la piccola si sarebbe trovata all’esterno insieme alla madre quando, nel pomeriggio del 25 aprile, è stata accidentalmente investita dal padre, un uomo di circa 30 anni, mentre stava manovrando un trattorino tagliaerba per la cura del prato. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il genitore non si sarebbe accorto della presenza della figlia, finita a pochi centimetri dal mezzo durante una manovra in retromarcia o di svolta.

L’impatto non sarebbe stato causato dalle lame del macchinario, ma da una delle ruote del trattorino, che avrebbe schiacciato la bambina provocandole comunque lesioni gravissime agli arti. Subito dopo l’accaduto, i genitori avrebbero lanciato l’allarme e la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Castelfranco Veneto. Vista la serietà del quadro clinico, intorno alle 19:30 è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Padova, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono state successivamente definite disperate e la bambina risulta tuttora in pericolo di vita.