La piccola è stata ricoverata al Policlinico Agostino Gemelli della Capitale: la ricostruzione dei fatti avvenuti sabato pomeriggio

I medici monitorano le sue condizioni con costanza e la prognosi, al momento, rimane riservata. É una bimba di 11 mesi, ricoverata d’urgenza dopo aver

ingerito una dose di ketamina che aveva scambiato per una caramella. Il tutto mentre si trovava all’interno di un box, intenta a giocare. Il tutto è avvenuto

nelle ore pomeridiane di sabato nel complesso di case popolari dell’Albuccione.

I residenti sono stati attirati dalle grida della madre della piccola, uscita

all’esterno dell’edificio con la figlia priva di sensi tra le braccia. E sono stati allertati i soccorsi.

Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina scambiandola per una caramella: ricovero d’urgenza

Il dramma è avvenuto alla periferie di Guidonia Montecello: qui una donna con in braccio la figlia di 11 mesi apparentemente priva di sensi ha attirato, con

le suye urla, i residenti di largo Vittorio Bachelet e subito sono stati chiamati i soccorritori del 118 giunti sul posto in una manciata di minuti insieme

all’eliambulanza.

Quando la bimba è giunta al policlinico Agostino Gemelli i medici hanno riscontrato l’assunzione di una dose di ketamina, che la bimba aveva

probabilmente scambiato per una caramella.

Gli agenti del commissariato di Tivoli stanno indagando sull’accaduto e hanno raccolto diverse testimonianze per ricostruire quanto successo nell’abitazione

disponendo anche un’intensa attività di perquisizione nell’appartamento interessato dall’episodio.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti la madre si era

recata da una coppia di amici lasciando la figlia di undici mesi in un box insieme al figlio degli amici; a quel punto si sarebbe consumato il dramma.

La donna e la coppia di amici sono stati denunciati per il reato di lesioni personali colpose. Nel frattempo la bimba si trova in gravi condizioni, ricoverata in

prognosi riservata. Si troverebbe in condizioni stabili con “parametri vitali e situazione neurologica nella norma”, come ha fatto sapere il Gemelli.