Un dramma improvviso ha colpito Bordighera nella mattinata di oggi: una bambina di due anni è morta all’interno della propria abitazione. Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento e sono state avviate le indagini da parte delle autorità competenti.

Tragedia a Bordighera: bambina di 2 anni morta nel lettino

Una tragedia sconvolgente si è verificata nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio, in provincia di Imperia, dove una bambina di appena due anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Come riportato da Repubblica, a fare la drammatica scoperta sarebbero stati i genitori, entrati nella stanzetta per svegliarla come ogni giorno e resisi subito conto che la piccola non rispondeva. In pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari del 118 e i volontari della Croce Rossa di Bordighera, che hanno tentato a lungo di rianimare la bambina, ma ogni manovra si è rivelata purtroppo inutile.

Constatato il decesso, i sanitari hanno attivato le procedure previste, allertando le forze dell’ordine. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti nell’abitazione per effettuare i primi rilievi e raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto, operando su delega della Procura della Repubblica. Al momento non vi sarebbero indizi di violenza né segni di lesioni sul corpo della bambina, come confermato anche da un primo esame esterno condotto dal medico legale.

Tra le ipotesi al vaglio figura quella di un arresto cardiocircolatorio, ma le cause esatte restano ancora da chiarire. La salma è stata posta sotto sequestro e sarà ora la magistratura a valutare se disporre ulteriori approfondimenti, compresa l’autopsia, per fare piena luce sulle circostanze della morte della minore.