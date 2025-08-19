La piccola era arrivata su un barcone insieme alla madre: le sue condizioni erano gravissime ed era stata ricoverata

Non ce l’ha fatta la bimba di sei anni ricoverata d’urgenza in gravissime condizioni dopo essere sbarcata sull’isola di Lampedusa. La piccola, che ha viaggiato per diversi giorni senza acqua nè cibo, è deceduta all’ospedale dei Bambini di Palermo: qui era stata portata e si trovava in terapia intensiva nella speranza di riuscire a salvarla.

Ma l’epilogo è stato drammatico.

Morta bimba di 6 anni arrivata a Lampdeusa: senza cibo nè acqua per giorni

Un viaggio della speranza culminato in un dramma, quello di una bimba di sei anni giunta a Lampedusa con la madre e soccorsa in gravi condizioni dopo aver viaggiato in mare aperto senza cibo e senza acqua per diversi giorni. I medici che l’hanno presa in cura al nosocomio di Palermo non hanno potuto fare niente per salvare la piccola proveniente dalla Guinea.

E dopo alcuni giorni dal ricovero ne hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale. Aveva sei anni ed arrivava dalla Guinea in cerca, insieme alla mamma, di un migliore percorso di vita affrontando un vero e proprio viaggio dell’orrore. Si ritiene che abbia trascorso, senza alimenti nè acqua, almeno cinque giorni.