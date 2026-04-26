Rischio collasso del petrolio in Iran se lo Stretto resta bloccato, avverte Trump

Il presidente Trump, in un colloquio televisivo, ha messo in guardia sul serio pericolo che grava sulle strutture petrolifere iraniane se lo Stretto di Hormuz dovesse restare bloccato. Secondo il suo ragionamento, l’impossibilità di trasferire il greggio su navi o container comporterebbe una pressione tale sulle linee di produzione da provocarne un cedimento interno.

La questione ha subito riverberi sui mercati: le Borse europee hanno aperto la settimana in rosso e il prezzo del petrolio è tornato a salire, alimentando preoccupazioni sulla stabilità delle forniture energetiche.

Dietro a questa escalation ci sono anche episodi concreti in mare e manovre diplomatiche in corso. Gli Stati Uniti hanno proceduto al sequestro di una nave battente bandiera iraniana nel Golfo dell’Oman, un atto che alcuni osservatori descrivono come il primo uso noto della forza dall’introduzione del blocco.

Sul piano negoziale, sono attesi ulteriori contatti tra Washington e Teheran, mentre la tregua israelo-libanese resta fragile e condiziona le scelte regionali.

La minaccia di un danno strutturale alle produzioni petrolifere

Nel corso dell’intervista Trump ha descritto lo scenario tecnico in termini drastici: se il greggio non può essere caricato, la pressione e la gestione degli impianti finiscono per causare un «cedimento interno» delle tubazioni e degli impianti di estrazione.

In parole pratiche, l’impossibilità di effettuare il carico e lo stoccaggio su navi o in container mette a rischio la continuità operativa delle fonti. Secondo il presidente, un eventuale collasso sarebbe in parte irreversibile e la capacità produttiva potrebbe tornare al massimo al 50% rispetto alla situazione preesistente, con conseguenze di lungo periodo sulle esportazioni iraniane.

Meccanismo del rischio tecnico

Per comprendere l’avvertimento è utile considerare che le linee di produzione del petrolio sono sistemi interconnessi dove il mancato flusso verso i terminali di esportazione provoca accumuli di pressione e guasti meccanici. Il termine stoccaggio forzato indica soluzioni temporanee che richiedono infrastrutture adeguate: se queste mancano, gli impianti possono subire danni strutturali. Anche se la descrizione appare in parte metaforica, gli esperti ricordano che fermate prolungate e carenza di capacità di trasferimento possono creare danni costosi e difficili da riparare rapidamente.

Le ripercussioni sui mercati finanziari

La reazione delle piazze europee è stata immediata: Milano ha chiuso la seduta in calo, con il Ftse Mib che ha perso l’1,36% toccando circa 48.207 punti, condizionato anche dallo stacco delle cedole di otto società che ha pesato per lo 0,62%. Altre capitali hanno registrato flessioni simili, con Francoforte e Parigi in ribasso e Madrid in calo. Il rialzo del greggio ha invece favorito i titoli energetici, mentre il comparto bancario a Milano ha sofferto.

Titoli sotto osservazione

Sull’azionario milanese i maggiori beneficiari dell’aumento del prezzo del petrolio sono stati i gruppi oil: Eni ha guadagnato terreno anche dopo l’annuncio di una scoperta di gas in Indonesia; Tenaris e Saipem hanno beneficiato dell’onda rialzista, con quest’ultima favorita da un contratto per una nuova bioraffineria a Priolo del valore di 700 milioni. Sul fronte opposto, le banche hanno mostrato fragilità: Unicredit ha perso terreno dopo osservazioni sulla solidità di alcuni istituti esteri e dichiarazioni del management che potrebbero influenzare le mosse future.

Sequestri, negoziati e il quadro diplomatico

La tensione sul mare è un elemento chiave della dinamica: il sequestro della nave iraniana Touska nel Golfo dell’Oman ha inasprito i toni, con Teheran che ha bollato l’azione come una forma di «pirateria armata» e ha promesso ritorsioni. Contestualmente, Washington preme per un accordo che possa scongiurare l’estensione del blocco. La possibile ripresa di un secondo round di colloqui, con una delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, è vista come l’occasione per trovare un’intesa, anche se la partecipazione iraniana viene presentata come condizionata a segnali concreti.

Nello sfondo regionale influisce anche la tregua tra Israele e Libano entrata in vigore il 16 aprile: quella intesa decennale è comunque fragile e, secondo alcune fonti, Teheran lega la riapertura dello Stretto alla stabilità del cessate il fuoco. Se la tregua dovesse saltare, lo Stretto potrebbe richiudersi con impatti immediati sulle rotte energetiche mondiali e sulle quotazioni del petrolio.

In conclusione, lo scenario resta estremamente volatile: la combinazione di minacce tecniche alle infrastrutture petrolifere, azioni navali e incertezza negoziale mantiene i mercati in allerta. Le prossime mosse diplomatiche e gli sviluppi operativi nello Stretto di Hormuz saranno determinanti per capire se il rischio delineato dal presidente potrà essere evitato o se si aprirà una fase di danni durevoli alla produzione iraniana.