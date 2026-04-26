Un passante ha allertato i soccorsi e si è tuffato nel tentativo di aiutarlo. Per il 54enne non c'è però stato nulla da fare

Quando il suo cane è finito nel corso d’acqua e lo ha visto in difficoltà non ci ha pensato due volte e si è tuffato per salvarlo perdendo però la vita. Un uomo è morto a Bocca d’Adda, annegato in un canale navigabile in zona Tencara a Pizzichettone, nel Cremonese. Un passante ha tentato di aiutarlo tuffandosi a sua volta, ma senza riuscirci.

La ricostruzione dei fatti, al vaglio dei carabinieri.

Si tuffa nel canale per salvare il cane ma perde la vita: morto 54enne

La vittiima è Sergio P., 54enne che viveva a Castelnuovo Bocca d’Adda. Stando a quanto ricostruito l’uomo si trovava sull’argine del canale con il suo cane che, improvvisamente, è finito in acqua.

L’uomo, senza esitazione alcuna, si è gettato in acqua per salvarlo senza però riuscire a tornare a riva. Sarà compito delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto, capire perché ciò sia avvenuto.

Alcuni passanti si sono resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi ma uno di loro si è a sua volta tuffato per cercare di portare a riva il 54enne.

Altri due giovani sono successivamente intervenuti riuscendo a recuperarlo e a riportarlo a riva. Ma quando sono giunti i soccorritori del 118 è arrivato lo straziante annuncio: nonostante le ripetute manovre di rianimazione l’uomo è stato dichiarato morto. Salvo invece il cane, del quale si stanno occupando i volontari del canile di Cremona ai quali è stato affidato.