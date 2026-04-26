Uomo di 71 anni spara verso le case e si suicida: il caso a Chiesina Uzzanese

Un 71enne ha esploso tre colpi contro un edificio di fronte alla sua abitazione a Chiesina Uzzanese e successivamente si è tolto la vita in un campo vicino; non risultano feriti

Un episodio drammatico ha scosso la frazione della Capanna, nel comune di Chiesina Uzzanese (provincia di Pistoia), nella giornata del 25 aprile 2026. Secondo le ricostruzioni, un uomo di 71 anni è uscito in un terreno retrostante le abitazioni e ha esploso alcuni colpi di pistola rivolti verso una palazzina situata di fronte alla sua casa; in seguito ha rivolto l’arma contro se stesso morendo sul posto.

La scena ha generato panico tra i residenti, ma al momento non sono segnalati feriti. Sul luogo sono intervenuti i militari dell’Arma e i soccorsi, che hanno constatato il decesso.

La dinamica dei fatti

Le informazioni preliminari indicano che il cittadino, titolare di una pistola regolarmente detenuta, ha esploso almeno tre colpi: due diretti verso le abitazioni e l’ultimo probabilmente rivolto verso se stesso.

Un proiettile ha raggiunto oggetti esterni di una proprietà privata, tra cui una caldaia, senza però ferire persone. Testimoni parlano del rumore ‒ due colpi distinti seguiti da un terzo più forte ‒ e della fuga immediata di chi si trovava all’esterno. La presenza di una scuola materna nei pressi della via Livornese di Sotto ha reso la situazione ancora più inquietante per la comunità locale, che si è rapidamente barricata nelle proprie case in attesa dei soccorsi.

Testimonianze e reazioni sul posto

I presenti raccontano di aver udito il sibilo dei proiettili e di essersi rifugiati all’interno con i bambini e i familiari: un residente, sentendo gli spari, ha richiamato l’attenzione sul campo retrostante e ha poi chiamato i carabinieri. Secondo alcune testimonianze, l’uomo avrebbe sparato in modo apparentemente casuale prima di compiere l’estremo gesto; altri vicini hanno riferito di aver visto il corpo tra l’erba alta, vicino all’arma usata. Il panico è stato amplificato dalla rapidità degli eventi e dalla difficoltà a comprendere subito se ci fossero più persone coinvolte o vittime, circostanza poi esclusa dalle autorità.

Le indagini in corso

I militari della stazione locale, affiancati dal magistrato di turno, hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e i motivi che hanno portato al gesto. È stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, per chiarire eventuali condizioni di salute o altri elementi rilevanti. Gli investigatori hanno escluso, in fase preliminare, che vi siano state liti o contrasti con i vicini che possano aver scatenato l’accaduto: al momento l’ipotesi prevalente è quella del suicidio senza coinvolgimento di terze persone.

Aspetti procedurali e verifiche sull’arma

Parte dell’attività di polizia giudiziaria riguarda l’accertamento sulla regolarità della detenzione dell’arma e sull’eventuale presenza di precedenti che possano spiegare la scelta dell’uomo. Il reiterato uso del termine suicidio da parte delle autorità implica controlli tecnici e procedurali accurati: rilievi balistici, esame del luogo e delle traiettorie, nonché l’audizione di testimoni. Gli elementi raccolti serviranno a definire con precisione i passaggi di quanto avvenuto e a escludere responsabilità di terzi.

Impatto sulla comunità e contesto locale

La vicenda ha lasciato un segno profondo nella piccola comunità della Valdinievole: famiglie e vicini dichiarano di essere rimasti sotto choc per la violenza degli spari e per l’esito tragico. I cittadini si interrogano sui segnali che precedono gesti del genere e sulla gestione della sicurezza nelle aree residenziali, soprattutto quando nelle vicinanze vi sono strutture sensibili come scuole. Le autorità locali e gli operatori sanitari potrebbero valutare interventi di supporto psicologico per chi ha assistito alla scena o è stato personalmente scosso dagli eventi.

Conclusioni provvisorie

Per ora la ricostruzione ufficiale mantiene fermo che si tratta di un episodio di suicidio avvenuto dopo spari indirizzati verso una palazzina di fronte alla casa dell’uomo, avvenuto il 25 aprile 2026 a Chiesina Uzzanese. Le indagini proseguiranno per chiarire le motivazioni e completare gli accertamenti tecnici; nel frattempo la comunità cerca risposte e sostegno per riprendersi da una giornata che avrebbe dovuto essere di festa e che invece si è trasformata in tragedia.