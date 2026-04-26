Quando, dopo averlo chiamato ripetutamente, non sono riusciti a mettersi in contatto con lui gli amici, preoccupati, hanno lanciato l’allarme. E, poco dopo, è

stata fatta la drammatica scoperta: un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in un condominio a Borgo Rancia. Il cadavere è stato rinvenuto nella

tarda mattinata del 25 aprile: avviate subito le indagini.

Trovato morto in casa: gli amici non riuscivano a mettersi in contatto con lui

L’intera comunità di Tolentino, in provincia di Macerata, è sconvolta in seguito alla scoperta del cadavere di un uomo nella sua casa in un condominio di

Borgo Rancia. Sono stati gli amici a chiedere aiuto a vigili del fuoco e 118, preoccupati perché l’uomo non rispondeva alle loro telefonate.

Quando i

soccorritori sono entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere, non è infatti stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia. La vittima è un 68enne, Luciano C. e, stando a quanto rilevato, potrebbe essere deceduto un paio di giorni prima del ritrovamento, presumibilmente per cause nautrali, un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Nell’appartamento era entrato due mesi fa e viveva da solo: l’uomo era un pensionato. I condomini avevano notato l’auto parcheggiata da troppo tempo nello stesso punto, inusuale conoscendo le sue abitudini. Il nullaosta alla sepoltura è stato dato dal magistrato di turno, ed il corpo è stato pertanto restituito alla famiglia del 68enne.