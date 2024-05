Incidente per il camionista a Castegnato: fermato in una piazzola di sosta per controllare il carico è stato travolto

Un camionista è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente: il carico del suo camion lo ha travolto in una piazzola di sosta, lungo l’autostrada A4, all’altezza di Castegnato.

La dinamica dell’incidente del camionista a Castegnato

Secondo le prime indiscrezioni rilevate l’uomo di 49 anni, attorno alle 23, si sarebbe fermato in una piazzola di sosta per sistemare la merce presente sul mezzo pesante, ma per cause non ancora accertate, il carico sarebbe caduto travolgendolo.

Da quello che si apprende sarebbe stato però lui stesso ad avvertire i soccorsi, arrivati sul luogo dell’incidente insieme alla Polizia stradale e ai Vigili del fuoco.

L’intervento dei soccorsi nell’incidente a Castegnato

I Vigili del fuoco hanno estratto il camionista da sotto il carico e, in seguito, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Ancora cosciente all’arrivo dei soccorsi, è stato medicato e ricoverato d’urgenza con l’elisoccorso e in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche l’automedica e un’ambulanza del Sarc di Roncadelle, e i tecnici del Psal di Ats, intervenuti per i rilievi del caso, trattandosi di infortunio sul lavoro.

Le forze dell’ordine in queste ore sono a lavoro per comprendere al meglio la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.