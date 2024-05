Un brutto incidente si è verificato in tangenziale a Moncalieri. Un'auto si è ribaltata fuori strada e un ragazzo è rimasto ferito.

Incidente in tangenziale a Moncalieri, auto ribaltata fuori strada: un ferito

Nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio 2024, si è verificato un brutto incidente sulla tangenziale sud, tra gli svincoli Vadò e Bacucchi, sul territorio comunale di Moncalieri, in direzione nord Milano-Aosta. Una Fiat Panda è uscita fuori strada e si è ribaltata a bordo della carreggiata. Un ragazzo è rimasto ferito, ma fortunatamente in modo non grave.

Incidente a Moncalieri, un ferito: limitati disagi per il traffico

Il conducente della Fiat Panda è rimasto ferito, ma fortunatamente non in modo grave. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari, anche con l’elisoccorso, gli agenti della polizia stradale e gli ausiliari dell’attiva, che hanno chiuso al traffico la corsia di destra. Nonostante ci siano stati dei disagi per la circolazione, sono stati limitati.