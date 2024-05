A Gazzuolo, in provincia di Mantova, un giovane di 22 anni ha sbandato con la sua auto sfondando un muro sulla strada per Spineda. È in gravi condizioni.

Nella serata di giovedì 16 maggio, c’è stato un terribile incidente stradale a Gazzuolo, in provincia di Mantova, Un ragazzo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Incidente a Gazzuolo, Mantova

L’incidente stradale di cui parliamo oggi si è verificato nella serata di giovedì 16 maggio sulla strada per Spineda, a Gazzuolo, paese in provincia di Mantova. Stando alla dinamica analizzata finora dalle forze dell’ordine, un ragazzo di 22 anni ha sbandato con il suo veicolo schiantandosi contro un muro che circonda un edificio disabitato.

Non ci sono state conseguenze per altre persone, infatti l’abitazione era vuota, così come non sono stati coinvolti altri veicoli. Non è chiaro per quale motivo il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo, si vagliano varie ipotesi.

Incidente a Gazzuolo: l’intervento dei soccorsi

Subito sul posto sono giunti i soccorritori sanitari, che per la gravità delle ferite riportate dal conducente, lo hanno trasferito d’urgenza in eliambulanza, presso l’ospedale di Brescia.

Il ragazzo, in codice rosso, guidava una Opel Corsa che si è schiantata contro il muro sgretolandolo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 in un punto in cui la strada che porta alla periferia del paese nel Mantovano, passa di fianco ad alcune case.

Si tratta di una strettoia abbastanza pericolosa per le vetture in transito, da percorrere con cautela. Il 22enne di Spineda, è stato estratto dall’auto dai vigili del fuoco. L’abitacolo era completamente accartocciato, questo ci dà un’idea dell’entità dello schianto, che ha provocato il parziale crollo del muro, i cui pezzi hanno invaso la strada che perciò rimarrà chiusa per diversi giorni.

Da accertare l’esatta dinamica, sembra però che il ragazzo abbia fatto tutto da solo.