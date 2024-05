Un uomo di 38 anni ha perso la vita in viale Regione Siciliana a Palermo, a seguito di un incidente stradale.

Incidente in viale Regione Siciliana a Palermo

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio. La vittima, Samuele Fuschi, stava viaggiando in direzione Catania a bordo del suo scooter Honda Sh300. Per circostanze ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, ma per il 38enne non c’è stato nulla da fare.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

La dinamica dell’incidente è ancora da determinare. Sull’asfalto era presente una profonda buca, che potrebbe aver causa il sinistro. Al momento le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse. La voragine potrebbe aver fatto perdere all’uomo il controllo del motorino, oppure il 38enne potrebbe non aver fatto in tempo ad evitarla finendoci dentro. Dai primi accertamenti, eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della Polizia municipale, sembra tuttavia che sia stato proprio l’impatto violento dello scooter sull’asfalto a provocare la rottura del manto stradale.

Disagi per la circolazione

Samuele Fuschi, lascia una moglie e quattro figli. La circolazione è stata temporaneamente sospesa per permettere di procedere con i rilievi del caso, generando lunghe code in un tratto di strada già molto congestionato.