Incidente stradale la scorsa notte a Qualiano: Gaetano Di Vaio, regista e produttore cinematografico napoletano, noto per la serie Gomorra, è stato vittima di un incidente in scooter in via Santa Maria a Cubito.

Incidente stradale nella notte per Gaetano Di Vaio

Non è ancora nota la dinamica dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri mentre i soccorsi, arrivati tempestivamente, hanno trasportato Di Vaio d‘urgenza al pronto soccorso San Giuliano di Giugliano dov’è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.

Il successo del produttore di Gomorra

Oggi il 56enne è un apprezzato produttore cinematografico, oltre che regista, documentarista e attore.

La notorietà di Gaetano Di Vaio si deve alle prime due stagioni della serie televisiva crime Gomorra, ispirata al bestseller di Roberto Saviano. Di Vaio ha interpretato “Baroncino”, fedelissimo dei Savastano di Secondigliano e specializzato nel narcotraffico per rifornire le piazze di spaccio.

Raggiungere il successo però non è stato semplice per il produttore. A tal proposito, dichiarava di essere stata molto dura farsi spazio nel mondo cinematografico e in un contesto di vita difficile come quello nella sua Piscinola: