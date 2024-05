Galatone, incidente tra due auto: una donna in ospedale

La donna di 46 anni è stata trasportata in ospedale dopo essersi scontrata con un'altra auto nel centro di Galatone

Ieri sera a Galatone (Lecce) due auto si sono scontrate tra loro. Una donna di 46 anni, ferita, è stata trasportata in ospedale.

L’incidente d’auto

Lo scontro è avvenuto ieri sera, mercoledì 15 maggio, intorno alle 21, sul territorio comunale di Galatone, in via del Mare, tra una Fiat Idea e una Peugeot 3008.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma nello scontro ha avuto la peggio la Peugeot, guidata da una donna di 46 anni.

I soccorsi

La 46enne, pur non essendo in gravi condizioni, è stata trasportata dal 118 nel vicino ospedale di Galatina. La persona alla guida dell’altra auto non ha riportato alcuna conseguenza nello scontro.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, per la messa in sicurezza degli automobilisti e delle vetture e i carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Gallipoli per i rilievi del caso.